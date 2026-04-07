Менее 24 месяцев страхового стажа после пересчета: апелляционный суд отказал в переводе на пенсию по возрасту

Первый апелляционный административный суд рассмотрел апелляционные жалобы органов Пенсионного фонда по делу об обжаловании отказа в переводе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту.

Первый апелляционный административный суд рассмотрел в порядке письменного производства апелляционные жалобы Главных управлений Пенсионного фонда Украины в Донецкой и Киевской областях на решение Донецкого окружного административного суда по делу № 200/3183/25 о признании противоправным и отмене решения об отказе в назначении пенсии по возрасту и обязании совершить соответствующие действия.

Предмет спора

Истец, действуя через представителя — адвоката, обратился в суд с требованиями о признании противоправным и отмене решения органа Пенсионного фонда Украины в Донецкой области от 19.03.2025 № 932310128236, которым отказано в назначении пенсии по возрасту, а также об обязании органа Пенсионного фонда Украины в Киевской области осуществить назначение и выплату пенсии по возрасту в соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV с применением показателя средней заработной платы в Украине за 2022–2024 годы, начиная с 12.03.2025.

Обосновывая иск, указано, что истец состоит на учёте в органе Пенсионного фонда и получает пенсию по инвалидности. После достижения пенсионного возраста он обратился с заявлением о переводе на пенсию по возрасту с применением актуального показателя средней заработной платы, однако ему было отказано, в частности, по основаниям отсутствия необходимого страхового стажа после предыдущего перерасчёта пенсии, а также с учётом нецелесообразности такого перевода.

Истец указывал, что после назначения пенсии по инвалидности он продолжал работать и приобрёл необходимый страховой стаж, что, по его мнению, даёт право на назначение пенсии по возрасту с применением соответствующего показателя средней заработной платы.

Решением суда первой инстанции иск был удовлетворён, поскольку суд пришёл к выводу о противоправности отказа органа Пенсионного фонда и наличии у истца права на перевод на другой вид пенсии с учётом заявленных показателей.

Не согласившись с таким решением, ответчики подали апелляционные жалобы, в которых указали на неправильное применение судом норм материального и процессуального права. Отмечалось, что истец не приобрёл необходимый страховой стаж после последнего перерасчёта пенсии, а следовательно, отсутствуют основания для применения показателя средней заработной платы за три календарных года, предшествующих обращению. Также указывалось, что перевод на пенсию по возрасту приводит к уменьшению размера пенсии, что также приводилось ответчиками как один из аргументов отказа.

Позиция и решение судов

Суд первой инстанции исходил из того, что орган Пенсионного фонда не имеет права отказывать в удовлетворении заявления, руководствуясь исключительно соображениями целесообразности, а должен действовать исключительно на основании и в способ, определённый законом. Суд пришёл к выводу о наличии у истца права на назначение пенсии по возрасту с даты обращения и применении показателя средней заработной платы за 2022–2024 годы, с учётом продолжения трудовой деятельности после назначения пенсии по инвалидности.

Апелляционный суд не согласился с такими выводами. Суд указал, что в соответствии с частью третьей статьи 45 Закона № 1058-IV применение показателя средней заработной платы за три года возможно лишь при одновременном наличии трёх условий, в частности приобретения не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчёта пенсии.

Исследовав материалы пенсионного дела, суд апелляционной инстанции установил, что после последнего перерасчёта пенсии истец приобрёл страховой стаж менее 24 месяцев, что исключает возможность применения указанного показателя средней заработной платы. Ссылки суда первой инстанции на противоправность отказа по мотивам нецелесообразности апелляционный суд признал ошибочными, в частности с учётом того, что такое основание не было предметом иска, а также исходя из содержания заявления истца.

С учётом изложенного апелляционный суд пришёл к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований, отменил решение суда первой инстанции и принял новое постановление, которым в удовлетворении иска отказал в полном объёме.

