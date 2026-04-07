Двоє кандидатів вибули з конкурсів до спеціалізованих адмінсудів — ВККС
11:12, 7 квітня 2026
У СОАС вибули двоє кандидатів, у СААС — один із них також припинив участь.
Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про припинення участі двох кандидатів у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів.
ВККС вказує, що за результатами засідання у конкурсі до Спеціалізованого окружного адміністративного суду припинили участь:
• Горбенко Наталія Олександрівна;
• Маркідонов Олександр Валерійович.
Також у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді припинив участь Маркідонов Олександр Валерійович.
