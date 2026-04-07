Двоє кандидатів вибули з конкурсів до спеціалізованих адмінсудів — ВККС

У СОАС вибули двоє кандидатів, у СААС — один із них також припинив участь.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про припинення участі двох кандидатів у конкурсах на зайняття вакантних посад суддів.

ВККС вказує, що за результатами засідання у конкурсі до Спеціалізованого окружного адміністративного суду припинили участь:

• Горбенко Наталія Олександрівна;

• Маркідонов Олександр Валерійович.

Також у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді припинив участь Маркідонов Олександр Валерійович.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.