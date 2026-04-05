У Києві покарали водія, який порушив вимоги знаку «В’їзд заборонено» — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Печерському районі Києва покарали водія автомобіля Renault, який порушив вимоги дорожнього знаку 3.21 «В'їзд заборонено».

Як повідомила Патрульна поліція Києва, з керманичем поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких порушень у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

Правоохоронці нагадали, що дорожній знак 3.21 — забороняє в'їзд усіх транспортних засобів, окрім тих, що рухаються за встановленими маршрутами.

