Сергей Бабак сообщил о неравномерном росте зарплат учителей: у 7,3% общин повышение меньше 30%
В 91,9% территориальных общин Украины заработная плата учителей выросла на 30% и более, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
По его словам, был проведён мониторинг оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования, в частности с учётом видов и размеров надбавок и доплат, профинансированных за счёт местных бюджетов. Анализ осуществлялся по результатам выплат за январь–февраль 2026 года и охватил 1 463 территориальные общины.
Бабак отметил, что исследование позволило получить объективную картину относительно выплаты надбавки за престижность педагогического труда по стране.
В частности, по сравнению со средним уровнем 2025 года:
- 593 общины (40,5%) повысили размер надбавки,
- 752 общины (51,4%) оставили её без изменений,
- 106 общин (7,3%) уменьшили,
- 12 общин (0,8%) вообще не осуществляли таких выплат.
Он уточнил, что последняя категория преимущественно касается общин на временно оккупированных или прифронтовых территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях.
По словам Бабака, это означает, что в 91,9% общин реальная заработная плата педагогов выросла как минимум на 30% за счёт увеличения доплаты за престижность. В то же время в 7,3% общин рост был меньше этого показателя.
Также он сообщил, что дополнительная работа с общинами, проведённая профильной заместительницей Министерства образования, положительно повлияла на результаты.
Отдельно Бабак подчеркнул, что размер надбавки существенно отличается в зависимости от общины. В частности:
- максимальную доплату в 30% установили 206 общин (14,1%),
- в пределах 25–30% — 109 общин (7,5%),
- 20–25% — 433 общины (29,6%),
- 15–20% — 251 община (17,2%),
- 10–15% — 282 общины (19,3%),
- 5–10% — 84 общины (5,7%).
В то же время 86 общин (5,9%) установили надбавку на минимальном уровне — 5%.
Сергей Бабак сообщил, что в 106 территориальных общинах Украины зафиксировано уменьшение надбавки за престижность педагогического труда.
По его словам, общины объясняют такие решения прежде всего нехваткой финансового ресурса. В то же время, как отметил Бабак, эта проблема часто связана с сохранением неоптимизированной сети учреждений образования, наличием малокомплектных школ и классов с низкой наполняемостью, что приводит к неэффективному использованию бюджетных средств и росту расходов на одного ученика.
Он подчеркнул, что Министерство образования и науки закладывает в формулу образовательной субвенции 25% надбавки за престижность, и соответствующее финансирование поступает в общины. По словам Бабака, при эффективной и оптимизированной сети учреждений образования общины имеют возможность выплачивать максимальную надбавку, а также формировать остатки средств для других образовательных нужд.
Вместе с тем, как сообщил он, при отсутствии оптимизации финансового ресурса на надбавки не хватает, и остатки средств не формируются.
Бабак также отметил, что Комитет совместно с Секретариатом проанализировал остатки образовательной субвенции на счетах общин. По результатам расчётов установлено, что в 9 из 106 общин, которые уменьшили надбавку, была реальная возможность выплачивать её в большем размере — при остатках средств от 0,8 до 1,8 млн грн.
В частности, по его словам, в 5 общинах надбавку можно было установить на максимальном уровне 30%, ещё в 4 — повысить её на 4,7–16,4%.
Среди таких общин он назвал: Межевскую, Черкасскую и Синельниковскую общины Днепропетровской области, Богуславскую общину Киевской области, Лубенскую общину Полтавской области, Выровскую, Берёзовскую и Сарненскую общины Ровенской области, а также Христиновскую общину Черкасской области.
В то же время Бабак отметил, что для отдельных общин, в частности приближённых к зоне боевых действий, могут существовать объективные причины таких решений. Однако в большинстве случаев, по его словам, речь идёт не столько о нехватке средств, сколько об управленческих подходах к их распределению.
Он добавил, что часть общин объясняет уменьшение надбавок необходимостью резервирования средств на выплату отпускных, материальной помощи на оздоровление, покрытие будущих обязательств или возможные изменения в сети учреждений образования.
По словам Бабака, в настоящее время в Украине фактически сформировались разные уровни оплаты труда педагогических работников в зависимости от общины: в части из них надбавка выполняет стимулирующую функцию, тогда как в других остаётся минимальной или уменьшается.
Он подчеркнул, что такая ситуация создаёт неравные условия для учителей и не соответствует государственной политике по повышению престижности педагогического труда.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.