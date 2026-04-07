Сергей Бабак сообщил о неравномерном росте зарплат учителей: у 7,3% общин повышение меньше 30%

Мониторинг в 1463 общинах показал, что в 91,9% случаев зарплаты учителей выросли на 30% и более благодаря надбавке за престижность, однако по стране сохраняется существенная разница в выплатах — сообщил председатель образовательного комитета Сергей Бабак.

В 91,9% территориальных общин Украины заработная плата учителей выросла на 30% и более, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, был проведён мониторинг оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования, в частности с учётом видов и размеров надбавок и доплат, профинансированных за счёт местных бюджетов. Анализ осуществлялся по результатам выплат за январь–февраль 2026 года и охватил 1 463 территориальные общины.

Бабак отметил, что исследование позволило получить объективную картину относительно выплаты надбавки за престижность педагогического труда по стране.

В частности, по сравнению со средним уровнем 2025 года:

593 общины (40,5%) повысили размер надбавки,

752 общины (51,4%) оставили её без изменений,

106 общин (7,3%) уменьшили,

12 общин (0,8%) вообще не осуществляли таких выплат.

Он уточнил, что последняя категория преимущественно касается общин на временно оккупированных или прифронтовых территориях, в частности в Донецкой и Луганской областях.

По словам Бабака, это означает, что в 91,9% общин реальная заработная плата педагогов выросла как минимум на 30% за счёт увеличения доплаты за престижность. В то же время в 7,3% общин рост был меньше этого показателя.

Также он сообщил, что дополнительная работа с общинами, проведённая профильной заместительницей Министерства образования, положительно повлияла на результаты.

Отдельно Бабак подчеркнул, что размер надбавки существенно отличается в зависимости от общины. В частности:

максимальную доплату в 30% установили 206 общин (14,1%),

в пределах 25–30% — 109 общин (7,5%),

20–25% — 433 общины (29,6%),

15–20% — 251 община (17,2%),

10–15% — 282 общины (19,3%),

5–10% — 84 общины (5,7%).

В то же время 86 общин (5,9%) установили надбавку на минимальном уровне — 5%.

Сергей Бабак сообщил, что в 106 территориальных общинах Украины зафиксировано уменьшение надбавки за престижность педагогического труда.

По его словам, общины объясняют такие решения прежде всего нехваткой финансового ресурса. В то же время, как отметил Бабак, эта проблема часто связана с сохранением неоптимизированной сети учреждений образования, наличием малокомплектных школ и классов с низкой наполняемостью, что приводит к неэффективному использованию бюджетных средств и росту расходов на одного ученика.

Он подчеркнул, что Министерство образования и науки закладывает в формулу образовательной субвенции 25% надбавки за престижность, и соответствующее финансирование поступает в общины. По словам Бабака, при эффективной и оптимизированной сети учреждений образования общины имеют возможность выплачивать максимальную надбавку, а также формировать остатки средств для других образовательных нужд.

Вместе с тем, как сообщил он, при отсутствии оптимизации финансового ресурса на надбавки не хватает, и остатки средств не формируются.

Бабак также отметил, что Комитет совместно с Секретариатом проанализировал остатки образовательной субвенции на счетах общин. По результатам расчётов установлено, что в 9 из 106 общин, которые уменьшили надбавку, была реальная возможность выплачивать её в большем размере — при остатках средств от 0,8 до 1,8 млн грн.

В частности, по его словам, в 5 общинах надбавку можно было установить на максимальном уровне 30%, ещё в 4 — повысить её на 4,7–16,4%.

Среди таких общин он назвал: Межевскую, Черкасскую и Синельниковскую общины Днепропетровской области, Богуславскую общину Киевской области, Лубенскую общину Полтавской области, Выровскую, Берёзовскую и Сарненскую общины Ровенской области, а также Христиновскую общину Черкасской области.

В то же время Бабак отметил, что для отдельных общин, в частности приближённых к зоне боевых действий, могут существовать объективные причины таких решений. Однако в большинстве случаев, по его словам, речь идёт не столько о нехватке средств, сколько об управленческих подходах к их распределению.

Он добавил, что часть общин объясняет уменьшение надбавок необходимостью резервирования средств на выплату отпускных, материальной помощи на оздоровление, покрытие будущих обязательств или возможные изменения в сети учреждений образования.

По словам Бабака, в настоящее время в Украине фактически сформировались разные уровни оплаты труда педагогических работников в зависимости от общины: в части из них надбавка выполняет стимулирующую функцию, тогда как в других остаётся минимальной или уменьшается.

Он подчеркнул, что такая ситуация создаёт неравные условия для учителей и не соответствует государственной политике по повышению престижности педагогического труда.

