Мужчину не выпустили за границу с женой с инвалидностью из-за «сомнительного брака»: апелляция стала на его сторону

Апелляционный суд признал отказ противоправным и подчеркнул: оценивать фиктивность брака может исключительно суд, а не пограничники.

Седьмой апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которое касается отказа в выезде за границу военнообязанному мужчине. Его не пропустили через пункт пропуска, когда он сопровождал жену с инвалидностью II группы, несмотря на предоставленные документы. Суд пришел к выводу, что такой отказ был незаконным.

Ключевым в деле стало то, что пограничники фактически поставили под сомнение реальность брака между супругами и использовали это как одну из причин отказа. Апелляционный суд четко подчеркнул: устанавливать, является ли брак фиктивным, может только суд, а не должностные лица пограничной службы.

Обстоятельства дела №120/15569/24

Истец 7 ноября 2024 года пытался выехать из Украины через пункт пропуска «Могилев-Подольский — Отач», сопровождая жену с инвалидностью II группы. Во время прохождения пограничного контроля он предоставил пакет документов, который включал заграничные паспорта, свидетельство о браке, документы, подтверждающие инвалидность жены, военно-учетные документы и справку об отсрочке от мобилизации.

Несмотря на это, уполномоченное должностное лицо отказало в пересечении границы, сославшись на отсутствие оснований, предусмотренных Правилами пересечения государственной границы. В то же время среди мотивов, на которые фактически ссылался ответчик, были сомнения относительно фиктивности брака.

Считая отказ противоправным, истец обратился в административный суд.

Решения судов

Винницкий окружной административный суд признал отказ противоправным, отменил соответствующее решение и обязал ответчика не чинить препятствий в пересечении государственной границы при наличии законных оснований и надлежащих документов.

Седьмой апелляционный административный суд постановлением от 4 февраля 2026 года по делу №120/15569/24 согласился с этими выводами и оставил решение без изменений.

Правовая позиция апелляционного суда

Суд подтвердил, что в условиях военного положения право на выезд из Украины может быть ограничено, однако такие ограничения должны применяться исключительно на основании закона и с учетом конкретных обстоятельств дела.

Коллегия судей отметила, что военнообязанные лица, которые не подлежат призыву во время мобилизации, могут реализовать право на пересечение государственной границы при условии подтверждения соответствующих оснований надлежащими документами. К таким категориям относятся, в частности, лица, сопровождающие жену или мужа с инвалидностью. Перечень документов, подтверждающих это право, является четко определенным и не требует дополнительного толкования.

Суд установил, что истец предоставил полный пакет документов, предусмотренный законодательством, а ответчик не доказал обратного.

Отдельно суд обратил внимание на вопрос оценки действительности брака. Наличие свидетельства о браке подтверждает его государственную регистрацию и действительность. Признание брака недействительным, в том числе по основаниям фиктивности, возможно исключительно по решению суда. Никакого такого решения в материалах дела не было.

В связи с этим суд пришел к выводу, что орган Государственной пограничной службы не наделен полномочиями самостоятельно оценивать или устанавливать фиктивность брака. Ссылки на обстоятельства, которые, по мнению ответчика, могут свидетельствовать о формальном характере семейных отношений, не могут быть надлежащим правовым основанием для отказа в пересечении границы.

Также апелляционный суд подчеркнул, что решение субъекта властных полномочий должно быть обоснованным и мотивированным, содержать четкие правовые и фактические основания и не может основываться на предположениях. В данном деле отказ не соответствовал этим критериям.

Вывод суда

Апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела и применил нормы материального и процессуального права. Доводы апелляционной жалобы не опровергают этих выводов.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

