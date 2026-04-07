  1. В Украине

Правительство дало областям неделю на то, чтобы на следующей неделе представить планы защиты критически важной инфраструктуры

18:51, 7 апреля 2026
Регионы должны представить планы софинансирования для защиты сотен критически важных объектов перед началом отопительного сезона.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что на следующей неделе все области должны представить планы софинансирования работ по защите объектов критической инфраструктуры. По ее словам, 660 объектов в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях должны быть обеспечены защитой от возможных атак в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Планы устойчивости регионов были представлены сегодня на пятом заседании правительственного Координационного центра. Отдельно обсудили ход работ в других областях, оценивая готовность регионов двигаться по графику и реализацию первых этапов.

Правительство уже обеспечило финансирование начальных работ. В марте выделено 22,1 млрд грн из резервного фонда госбюджета на защиту 576 объектов, включая крупные энергетические объекты, подстанции, трансформаторы, газораспределительные станции и инфраструктуру «Укрзализныци».

Подготовка к следующему отопительному сезону началась в конце февраля. У каждого региона есть утвержденный план с приоритетами: защита критической инфраструктуры, распределенная генерация, резервное питание, бесперебойное тепло, водоснабжение и водоотведение. Ключевой задачей остается темп выполнения и готовность регионов реализовать планы устойчивости в срок.

