Правительство дало областям неделю на то, чтобы на следующей неделе представить планы защиты критически важной инфраструктуры

Регионы должны представить планы софинансирования для защиты сотен критически важных объектов перед началом отопительного сезона.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что на следующей неделе все области должны представить планы софинансирования работ по защите объектов критической инфраструктуры. По ее словам, 660 объектов в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях должны быть обеспечены защитой от возможных атак в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Планы устойчивости регионов были представлены сегодня на пятом заседании правительственного Координационного центра. Отдельно обсудили ход работ в других областях, оценивая готовность регионов двигаться по графику и реализацию первых этапов.

Правительство уже обеспечило финансирование начальных работ. В марте выделено 22,1 млрд грн из резервного фонда госбюджета на защиту 576 объектов, включая крупные энергетические объекты, подстанции, трансформаторы, газораспределительные станции и инфраструктуру «Укрзализныци».

Подготовка к следующему отопительному сезону началась в конце февраля. У каждого региона есть утвержденный план с приоритетами: защита критической инфраструктуры, распределенная генерация, резервное питание, бесперебойное тепло, водоснабжение и водоотведение. Ключевой задачей остается темп выполнения и готовность регионов реализовать планы устойчивости в срок.

