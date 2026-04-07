  1. В Україні

Уряд дав тиждень областям, щоб подати плани захисту критичної інфраструктури наступного тижня

18:51, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Регіони мають подати плани співфінансування для захисту сотень критичних об’єктів перед опалювальним сезоном.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що наступного тижня всі області повинні подати плани співфінансування робіт із захисту об’єктів критичної інфраструктури. За її словами, 660 об’єктів у Харківській, Полтавській та Донецькій областях мають бути забезпечені захистом від можливих атак у рамках підготовки до наступного опалювального сезону.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Плани стійкості регіонів були представлені сьогодні на п’ятому засіданні урядового Координаційного центру. Окремо обговорили стан робіт у інших областях, оцінюючи готовність регіонів рухатися за графіком та реалізацію перших етапів.

Уряд вже забезпечив фінансування початкових робіт. У березні виділено 22,1 млрд грн із резервного фонду держбюджету на захист 576 об’єктів, включно з великими енергетичними об’єктами, підстанціями, трансформаторами, газорозподільними станціями та інфраструктурою Укрзалізниці.

Підготовка до наступного опалювального сезону розпочалася наприкінці лютого. Кожен регіон має затверджений план із пріоритетами: захист критичної інфраструктури, розподілена генерація, резервне живлення, безперебійне тепло, водопостачання та водовідведення. Ключовим завданням залишається темп виконання та готовність регіонів реалізувати плани стійкості вчасно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд інфраструктура Україна енергетика опалення Юлія Свириденко

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]