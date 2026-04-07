Уряд дав тиждень областям, щоб подати плани захисту критичної інфраструктури наступного тижня

Регіони мають подати плани співфінансування для захисту сотень критичних об’єктів перед опалювальним сезоном.

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що наступного тижня всі області повинні подати плани співфінансування робіт із захисту об’єктів критичної інфраструктури. За її словами, 660 об’єктів у Харківській, Полтавській та Донецькій областях мають бути забезпечені захистом від можливих атак у рамках підготовки до наступного опалювального сезону.

Плани стійкості регіонів були представлені сьогодні на п’ятому засіданні урядового Координаційного центру. Окремо обговорили стан робіт у інших областях, оцінюючи готовність регіонів рухатися за графіком та реалізацію перших етапів.

Уряд вже забезпечив фінансування початкових робіт. У березні виділено 22,1 млрд грн із резервного фонду держбюджету на захист 576 об’єктів, включно з великими енергетичними об’єктами, підстанціями, трансформаторами, газорозподільними станціями та інфраструктурою Укрзалізниці.

Підготовка до наступного опалювального сезону розпочалася наприкінці лютого. Кожен регіон має затверджений план із пріоритетами: захист критичної інфраструктури, розподілена генерація, резервне живлення, безперебійне тепло, водопостачання та водовідведення. Ключовим завданням залишається темп виконання та готовність регіонів реалізувати плани стійкості вчасно.

