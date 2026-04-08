МОН начинает проект по внедрению наблюдательных советов в профессиональном образовании
В Украине начинается реализация проекта «Надлежащее управление учреждениями профессионального образования через создание эффективных наблюдательных советов» (GO VET). Об этом сообщило Министерство образования и науки.
Инициатива является частью системной реформы профессионального образования и направлена на модернизацию управления учреждениями, а также их адаптацию к потребностям современного рынка труда в условиях военного времени и послевоенного восстановления Украины.
Проект реализуется в соответствии с положениями Закона Украины «О профессиональном образовании», который предусматривает внедрение новой модели управления учреждениями профессионального образования на принципах прозрачности, подотчетности, автономии и партнерства с бизнесом.
Внедрение наблюдательных советов является важным этапом децентрализации и усиления институциональной способности образовательных учреждений. Такой подход соответствует европейским принципам развития человеческого капитала и согласуется с ключевыми политиками ЕС в сфере навыков и профессионального образования.
Проект продлится 12 месяцев.
В рамках проекта предусмотрено:
- оценка потребностей и анализ нормативно-правового обеспечения функционирования наблюдательных советов;
- пилотирование новой модели управления в 10–15 учреждениях профессионального образования;
- формирование состава наблюдательных советов с привлечением представителей бизнеса, общин и органов власти;
- разработка методических рекомендаций и учебных материалов;
- создание онлайн-курса для подготовки членов наблюдательных советов;
- разработка плана внедрения наблюдательных советов в учреждениях профессионального образования на 2026–2028 годы;
- внедрение системы мониторинга и оценки эффективности.
Особое внимание уделено развитию государственно-частного партнерства, усилению роли работодателей в формировании образовательной политики, а также обеспечению равного доступа к профессиональному образованию, в частности для женщин и уязвимых групп населения.
Предполагается, что реализация проекта будет способствовать повышению качества подготовки кадров, укреплению связи образования с рынком труда и формированию эффективной системы управления в сфере профессионального образования.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.