МОН начинает проект по внедрению наблюдательных советов в профессиональном образовании

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине начинается реализация проекта «Надлежащее управление учреждениями профессионального образования через создание эффективных наблюдательных советов» (GO VET). Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Инициатива является частью системной реформы профессионального образования и направлена на модернизацию управления учреждениями, а также их адаптацию к потребностям современного рынка труда в условиях военного времени и послевоенного восстановления Украины.

Проект реализуется в соответствии с положениями Закона Украины «О профессиональном образовании», который предусматривает внедрение новой модели управления учреждениями профессионального образования на принципах прозрачности, подотчетности, автономии и партнерства с бизнесом.

Внедрение наблюдательных советов является важным этапом децентрализации и усиления институциональной способности образовательных учреждений. Такой подход соответствует европейским принципам развития человеческого капитала и согласуется с ключевыми политиками ЕС в сфере навыков и профессионального образования.

Проект продлится 12 месяцев.

В рамках проекта предусмотрено:

оценка потребностей и анализ нормативно-правового обеспечения функционирования наблюдательных советов;

пилотирование новой модели управления в 10–15 учреждениях профессионального образования;

формирование состава наблюдательных советов с привлечением представителей бизнеса, общин и органов власти;

разработка методических рекомендаций и учебных материалов;

создание онлайн-курса для подготовки членов наблюдательных советов;

разработка плана внедрения наблюдательных советов в учреждениях профессионального образования на 2026–2028 годы;

внедрение системы мониторинга и оценки эффективности.

Особое внимание уделено развитию государственно-частного партнерства, усилению роли работодателей в формировании образовательной политики, а также обеспечению равного доступа к профессиональному образованию, в частности для женщин и уязвимых групп населения.

Предполагается, что реализация проекта будет способствовать повышению качества подготовки кадров, укреплению связи образования с рынком труда и формированию эффективной системы управления в сфере профессионального образования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.