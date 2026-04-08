МОН начинает проект по внедрению наблюдательных советов в профессиональном образовании

15:49, 8 апреля 2026
В Украине начинается реализация проекта «Надлежащее управление учреждениями профессионального образования через создание эффективных наблюдательных советов» (GO VET). Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Инициатива является частью системной реформы профессионального образования и направлена на модернизацию управления учреждениями, а также их адаптацию к потребностям современного рынка труда в условиях военного времени и послевоенного восстановления Украины.

Проект реализуется в соответствии с положениями Закона Украины «О профессиональном образовании», который предусматривает внедрение новой модели управления учреждениями профессионального образования на принципах прозрачности, подотчетности, автономии и партнерства с бизнесом.

Внедрение наблюдательных советов является важным этапом децентрализации и усиления институциональной способности образовательных учреждений. Такой подход соответствует европейским принципам развития человеческого капитала и согласуется с ключевыми политиками ЕС в сфере навыков и профессионального образования.

Проект продлится 12 месяцев.

В рамках проекта предусмотрено:

  • оценка потребностей и анализ нормативно-правового обеспечения функционирования наблюдательных советов;
  • пилотирование новой модели управления в 10–15 учреждениях профессионального образования;
  • формирование состава наблюдательных советов с привлечением представителей бизнеса, общин и органов власти;
  • разработка методических рекомендаций и учебных материалов;
  • создание онлайн-курса для подготовки членов наблюдательных советов;
  • разработка плана внедрения наблюдательных советов в учреждениях профессионального образования на 2026–2028 годы;
  • внедрение системы мониторинга и оценки эффективности.

Особое внимание уделено развитию государственно-частного партнерства, усилению роли работодателей в формировании образовательной политики, а также обеспечению равного доступа к профессиональному образованию, в частности для женщин и уязвимых групп населения.

Предполагается, что реализация проекта будет способствовать повышению качества подготовки кадров, укреплению связи образования с рынком труда и формированию эффективной системы управления в сфере профессионального образования.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

В Украине подготовят отдельную стратегию действий на случай ядерных и химических угроз

Законопроектом предлагается внедрить Стратегию химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

