  1. В Україні

МОН розпочинає проєкт із запровадження наглядових рад у професійній освіті

15:49, 8 квітня 2026
Ініціатива є частиною системної реформи професійної освіти та спрямована на модернізацію управління закладами.
В Україні розпочинають реалізацію проєкту «Належне врядування закладів професійної освіти через створення ефективних наглядових рад» (GO VET). Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

Ініціатива є частиною системної реформи професійної освіти та спрямована на модернізацію управління закладами, а також їхню адаптацію до потреб сучасного ринку праці в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення України.

Проєкт реалізується відповідно до положень Закону України «Про професійну освіту», який передбачає запровадження нової моделі врядування закладів професійної освіти на засадах прозорості, підзвітності, автономії та партнерства з бізнесом.

Запровадження наглядових рад є важливим етапом децентралізації та посилення інституційної спроможності закладів освіти. Такий підхід відповідає європейським принципам розвитку людського капіталу та узгоджується з ключовими політиками ЄС у сфері навичок і професійної освіти.

Проєкт триватиме 12 місяців.

У межах проєкту передбачено:

  • оцінювання потреб та аналіз нормативно-правового забезпечення функціонування наглядових рад;
  • пілотування нової моделі врядування у 10–15 закладах професійної освіти;
  • формування складу наглядових рад із залученням представників бізнесу, громад та органів влади;
  • розроблення методичних рекомендацій і навчальних матеріалів;
  • створення онлайн-курсу для підготовки членів наглядових рад;
  • розроблення плану впровадження наглядових рад у закладах професійної освіти на 2026–2028 роки;
  • запровадження системи моніторингу та оцінювання ефективності.

Особливу увагу надано розвитку державно-приватного партнерства, посиленню ролі роботодавців у формуванні освітньої політики, а також забезпеченню рівного доступу до професійної освіти, зокрема для жінок і вразливих груп населення.

Передбачено, що реалізація проєкту сприятиме підвищенню якості підготовки кадрів, зміцненню зв’язку освіти з ринком праці та формуванню ефективної системи врядування у сфері професійної освіти.

МОН України

