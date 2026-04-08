  1. В Украине

Научным работникам готовят повышение зарплат на 50%: когда могут вырасти выплаты

17:37, 8 апреля 2026
В МОН заявили о низких зарплатах ученых и пообещали повышение.
В Министерстве образования и науки сообщили, что в настоящее время работают над повышением уровня оплаты труда для научных сотрудников. Как отметил заместитель министра Денис Курбатов, средний доход работников научных учреждений сейчас составляет 15–18 тысяч гривен.

Он подчеркнул, что часть сотрудников получает ещё меньше, и даже этот средний уровень оплаты является недостаточным. В то же время существуют и значительно более высокие зарплаты — в частности у специалистов, которые участвуют в международных грантах, программах Европейского Союза или финансируются бизнесом.

По словам Курбатова, молодые учёные на старте карьеры обычно получают около 10–12 тысяч гривен.

Чиновник также сообщил, что с начала года заработные платы в университетах выросли на 30%. В научных учреждениях, в свою очередь, внедрили другой подход: в зависимости от результатов аттестации сотрудники могут получать ежемесячные надбавки до 10 тысяч гривен.

Для этого Министерство образования дополнительно направило 3 миллиарда гривен, которые распределяются именно по итогам оценки, а не по количеству сотрудников или размеру учреждения.

По словам Курбатова, цель — увеличить базовую часть оплаты труда до 50%, при этом сохранив дополнительные выплаты по результатам аттестации.

«Мы хотим повысить общую базу до 50%, при этом дополнительная часть, полученная через аттестации, также сохранится. До мая мы подготовим предложение по необходимым средствам для реализации модели +30/20, например, с 1 июня или 1 июля. Я очень надеюсь, что нам это удастся, несмотря на непростую ситуацию с финансами страны сейчас», — заявил Денис Курбатов в интервью Интерфакс-Украина.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

