Научным работникам готовят повышение зарплат на 50%: когда могут вырасти выплаты

В МОН заявили о низких зарплатах ученых и пообещали повышение.

В Министерстве образования и науки сообщили, что в настоящее время работают над повышением уровня оплаты труда для научных сотрудников. Как отметил заместитель министра Денис Курбатов, средний доход работников научных учреждений сейчас составляет 15–18 тысяч гривен.

Он подчеркнул, что часть сотрудников получает ещё меньше, и даже этот средний уровень оплаты является недостаточным. В то же время существуют и значительно более высокие зарплаты — в частности у специалистов, которые участвуют в международных грантах, программах Европейского Союза или финансируются бизнесом.

По словам Курбатова, молодые учёные на старте карьеры обычно получают около 10–12 тысяч гривен.

Чиновник также сообщил, что с начала года заработные платы в университетах выросли на 30%. В научных учреждениях, в свою очередь, внедрили другой подход: в зависимости от результатов аттестации сотрудники могут получать ежемесячные надбавки до 10 тысяч гривен.

Для этого Министерство образования дополнительно направило 3 миллиарда гривен, которые распределяются именно по итогам оценки, а не по количеству сотрудников или размеру учреждения.

По словам Курбатова, цель — увеличить базовую часть оплаты труда до 50%, при этом сохранив дополнительные выплаты по результатам аттестации.

«Мы хотим повысить общую базу до 50%, при этом дополнительная часть, полученная через аттестации, также сохранится. До мая мы подготовим предложение по необходимым средствам для реализации модели +30/20, например, с 1 июня или 1 июля. Я очень надеюсь, что нам это удастся, несмотря на непростую ситуацию с финансами страны сейчас», — заявил Денис Курбатов в интервью Интерфакс-Украина.

