Науковцям готують підвищення зарплат на 50%: коли можуть зрости виплати

17:37, 8 квітня 2026
У МОН заявили про низькі зарплати науковців і пообіцяли підвищення.
Науковцям готують підвищення зарплат на 50%: коли можуть зрости виплати
фото: kpi.kharkov
У Міністерстві освіти і науки повідомили, що наразі працюють над підвищенням рівня оплати праці для науковців. Як зазначив заступник міністра Денис Курбатов, середній дохід працівників наукових установ нині коливається в межах 15–18 тисяч гривень.

Він зауважив, що частина співробітників отримує ще менше, і навіть цей середній рівень оплати є недостатнім. Водночас існують і значно вищі зарплати — зокрема у тих фахівців, які залучені до міжнародних грантів, програм Європейського Союзу або фінансуються бізнесом.

За словами Курбатова, молоді науковці на старті кар’єри зазвичай мають дохід приблизно 10–12 тисяч гривень.

Посадовець також повідомив, що з початку року заробітні плати в університетах зросли на 30%. Натомість у наукових установах запровадили інший підхід: залежно від результатів атестації працівники можуть отримувати щомісячні надбавки до 10 тисяч гривень.

Для цього Міносвіти спрямувало додатково 3 мільярди гривень, які розподіляються саме за результатами оцінювання, а не за кількістю персоналу чи масштабом установи.

За словами Курбатова, мета — збільшити базову частину оплати праці до 50%, зберігши при цьому додаткові виплати за результатами атестації.

"Ми хочемо підняти загальну базу до 50%, водночас додаткова частина, яка надійшла через атестації, також залишиться. До травня ми підготуємо пропозицію щодо необхідних коштів на реалізацію моделі +30/20, наприклад, із 1 червня або 1 липня. Я дуже сподіваюся, що нам це вдасться незважаючи на непросту ситуацію з фінансами країни зараз", – заявив Денис Курбатов у інтерв’ю Інтерфакс-Україна. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости стали вирішальними аргументами у суді

Instagram-профіль може розповісти суду значно більше, ніж офіційні декларації чи заперечення на позов.

Пошук і зміна адвоката не виправдовують пропуск строку звернення до суду — позиція ВС

ВС підтвердив, що зміна адвокатів і отримання безоплатної правничої допомоги не є поважними причинами пропуску строку звернення до суду.

Дорожні карти від ДПС: як правильно подати Таблицю даних у 2026 році

Податкова запускає практичні дорожні карти для бізнесу.

ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Закон про цифровізацію виконавчого провадження прийнято: документ чекає на підпис Президента

Верховна Рада ухвалила закон про реформу виконавчого провадження, але чи вирішило це всі проблеми.

