Науковцям готують підвищення зарплат на 50%: коли можуть зрости виплати

У МОН заявили про низькі зарплати науковців і пообіцяли підвищення.

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що наразі працюють над підвищенням рівня оплати праці для науковців. Як зазначив заступник міністра Денис Курбатов, середній дохід працівників наукових установ нині коливається в межах 15–18 тисяч гривень.

Він зауважив, що частина співробітників отримує ще менше, і навіть цей середній рівень оплати є недостатнім. Водночас існують і значно вищі зарплати — зокрема у тих фахівців, які залучені до міжнародних грантів, програм Європейського Союзу або фінансуються бізнесом.

За словами Курбатова, молоді науковці на старті кар’єри зазвичай мають дохід приблизно 10–12 тисяч гривень.

Посадовець також повідомив, що з початку року заробітні плати в університетах зросли на 30%. Натомість у наукових установах запровадили інший підхід: залежно від результатів атестації працівники можуть отримувати щомісячні надбавки до 10 тисяч гривень.

Для цього Міносвіти спрямувало додатково 3 мільярди гривень, які розподіляються саме за результатами оцінювання, а не за кількістю персоналу чи масштабом установи.

За словами Курбатова, мета — збільшити базову частину оплати праці до 50%, зберігши при цьому додаткові виплати за результатами атестації.

"Ми хочемо підняти загальну базу до 50%, водночас додаткова частина, яка надійшла через атестації, також залишиться. До травня ми підготуємо пропозицію щодо необхідних коштів на реалізацію моделі +30/20, наприклад, із 1 червня або 1 липня. Я дуже сподіваюся, що нам це вдасться незважаючи на непросту ситуацію з фінансами країни зараз", – заявив Денис Курбатов у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

