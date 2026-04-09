  В Украине

В Раде собираются согласовать законодательство о факторинге: изменения в ГК поддержал правовой комитет

11:12, 9 апреля 2026
Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект, предусматривающий согласование норм по факторингу и исключение соответствующих положений из Гражданского кодекса.
Комитет по вопросам правовой политики рассмотрел законопроект по регулированию отношений в сфере факторинга №12307.

Документом предусмотрено исключение положений по регулированию факторинга Гражданского кодекса Украины в связи с принятием Верховной Радой Украины Закона Украины «О факторинге», а также согласование отдельных положений Гражданского кодекса Украины с этим Законом.

Закон «О факторинге» был принят 3 июня 2025 года. Во избежание возможного конфликта норм из-за одновременного регулирования правоотношений факторинга разными законодательными актами в Верховную Раду Украины представлен законопроект № 12307.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект за основу и в целом с учетом предложения Комитета.

В случае принятия Закон вступит в силу и будет введен 30 июля 2026 года.

