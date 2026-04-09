У Раді збираються узгодити законодавство про факторинг: зміни до ЦК підтримав правовий комітет

Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт, який передбачає узгодження норм щодо факторингу та виключення відповідних положень із Цивільного кодексу.

Комітет з питань правової політики розглянув законопроєкт щодо регулювання відносин у сфері факторингу № 12307.

Документом передбачено виключення положень щодо регулювання факторингу з Цивільного кодексу України у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про факторинг», а також узгодження окремих положень Цивільного кодексу України із цим Законом.

Закон «Про факторинг» було прийнято 3 червня 2025 року. З метою уникнення можливого конфлікту норм через одночасне регулювання правовідносин факторингу різними законодавчими актами до Верховної Ради України подано законопроєкт № 12307.

За результатами розгляду Комітет рекомендував парламенту прийняти законопроєкт за основу та в цілому з урахуванням пропозиції Комітету.

У разі прийняття Закон набере чинності та буде введений у дію 30 липня 2026 року.

