Люди вынуждены помогать себе сами: Дмитрий Лубинец раскритиковал политику по ВПЛ

09:21, 13 апреля 2026
Исследование показало, что большинство опрошенных не готовы к эвакуации.
Фото: Getty Images
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине до сих пор отсутствует четкая и последовательная государственная стратегия в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПО) на 2026 год и дальнейшие шаги.

По его словам, вместо системной политики государство ограничивается точечными решениями, а ответственность в вопросах социальной поддержки, жилищных гарантий и пенсионного обеспечения часто перекладывается между различными институциями. Это, по его мнению, лишает людей предсказуемости и долгосрочных гарантий.

Омбудсман привел статистику, согласно которой количество ВПО фактически не меняется: в ноябре 2025 года на учете находилось 4,61 млн человек, а в январе 2026 года — 4,62 млн. Рост составил около 8 тысяч человек, или 0,17%.

Как отметил Лубинец, это свидетельствует о том, что даже в опасных регионах люди часто не готовы эвакуироваться, поскольку имеют хотя бы минимальную стабильность — жилье, быт и определенную финансовую предсказуемость. В то же время государство, по его оценке, не смогло предложить достаточных жилищных, социальных и экономических гарантий в более безопасных регионах.

По его данным, более 260 тысяч человек продолжают проживать в громадах, где официально сохраняется необходимость в эвакуации.

Кроме того, результаты исследования, проведенного Офисом омбудсмана совместно с УВКБ ООН и национальными партнерами, показали, что 53% жителей прифронтовых территорий не чувствуют себя в безопасности, однако лишь 40% готовы эвакуироваться — и преимущественно в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Таким образом, около 60% людей не готовы покидать свои дома даже в критических условиях.

Лубинец подчеркнул, что люди вынуждены самостоятельно решать свои проблемы.

«Ответ на этот вопрос может быть неприятным, но его нужно сказать прямо. В результате люди, которые уже потеряли дом из-за войны, вынуждены самостоятельно искать решения и фактически помогать себе сами», — отметил он.

Омбудсман призвал правительство к совершенствованию государственной политики в отношении ВПО и внедрению реальных механизмов защиты и поддержки для пострадавших граждан.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о проблемах в сфере поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и призвал правительство безотлагательно утвердить обновленную государственную стратегию в этой сфере.

«Когда власть отчитывается о поддержке, а люди ее не ощущают — это не помощь. Это имитация», — отметил Лубинец.

