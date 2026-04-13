  1. В Україні

Люди змушені допомагати собі самі: Дмитро Лубінець розкритикував політику щодо ВПО

09:21, 13 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дослідження показало, що більшість опитаних не готові евакуюватися.
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Україні досі відсутня чітка та послідовна державна стратегія щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 2026 рік і подальші кроки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, замість системної політики держава обмежується точковими рішеннями, а відповідальність у питаннях соціальної підтримки, житлових гарантій і пенсійного забезпечення часто перекладається між різними інституціями. Це, на його думку, позбавляє людей передбачуваності та довгострокових гарантій.

Омбудсман навів статистику, згідно з якою кількість ВПО фактично не змінюється: у листопаді 2025 року на обліку перебувало 4,61 млн осіб, а у січні 2026 року — 4,62 млн. Зростання становило близько 8 тисяч осіб, або 0,17%.

Як зазначив Лубінець, це свідчить про те, що навіть у небезпечних регіонах люди часто не готові евакуюватися, оскільки мають хоча б мінімальну стабільність — житло, побут і певну фінансову передбачуваність. Водночас держава, за його оцінкою, не змогла запропонувати достатніх житлових, соціальних і економічних гарантій у безпечніших регіонах.

За його даними, понад 260 тисяч осіб продовжують проживати в громадах, де офіційно зберігається потреба в евакуації.

Крім того, результати дослідження, проведеного Офісом омбудсмана спільно з УВКБ ООН та національними партнерами, показали, що 53% жителів прифронтових територій не почуваються в безпеці, однак лише 40% готові евакуюватися — і переважно у разі подальшого погіршення ситуації.

Таким чином, близько 60% людей не готові залишати свої домівки навіть у критичних умовах.

Лубінець наголосив, що люди змушені самостійно вирішувати свої проблеми.

«Відповідь на це питання може бути неприємною, але її потрібно сказати прямо. У результаті люди, які вже втратили дім через війну, змушені самостійно шукати рішення і фактично допомагати собі самі», - вказав він.

Омбудсман закликав уряд до вдосконалення державної політики щодо ВПО та впровадження реальних механізмів захисту і підтримки для постраждалих громадян.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про проблеми у сфері підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та закликав уряд невідкладно затвердити оновлену державну стратегію у цій сфері.

«Коли влада звітує про підтримку, а люди її не відчувають — це не допомога. Це імітація», — зазначив Лубінець.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна війна ВПО Дмитро Лубінець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Сплачені українцями гроші військового збору будуть зараховувати до спецфонду — що зміниться

Військовий збір із доходів українців направлять до спеціального фонду.

В Україні пропонують прибрати судовий збір у справах про перегляд рішень після КСУ

Рада пропонує спростити доступ до суду у справах про компенсацію від неконституційних актів, скасувавши судовий збір.

Верховний Суд визнав позапроцесуальні розмови неналежним доказом в кримінальних провадженнях

Верховний Суд постановив, що «щире зізнання», отримане поліцією поза протоколом та без адвоката, є юридично нікчемним.

У Раді планують змінити систему розподілу комунальних послуг: обіцяють усунути «несправедливі» нарахування

Законопроєкт пропонує змінити підхід до розподілу теплової енергії в багатоквартирних будинках із врахуванням фактичного споживання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]