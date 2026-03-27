  1. В Україні

Дмитро Лубінець заявив про імітацію підтримки ВПО та відсутність результатів

12:37, 27 березня 2026
Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив про неефективність підтримки ВПО.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про проблеми у сфері підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та закликав уряд невідкладно затвердити оновлену державну стратегію у цій сфері.

За словами омбудсмена, попри 12 років війни та мільйони переселенців, в Україні досі відсутня ефективна політика щодо ВПО, а після повномасштабного вторгнення їхня вразливість лише зросла.

Він послався на результати спеціальної доповіді про ефективність місцевих програм підтримки, у межах якої було проаналізовано понад 1 300 програм по всій країні. За підсумками дослідження виявлено низку системних проблем.

Зокрема:

  • 32% програм існують лише формально і не мають фінансування;
  • лише 16% містять чіткі показники ефективності;
  • близько 90% місцевої влади не залучають партнерів до їх реалізації;
  • із 1 022 рад ВПО лише частина реально впливає на ухвалення рішень.

«32% програм узагалі не передбачають фінансування — тобто існують лише на папері. Лише 16% мають чіткі показники ефективності, тоді як більшість не дає відповіді навіть на базове питання: чи працюють ці програми взагалі. Водночас 90% місцевої влади не залучають партнерів до їх реалізації, фактично ігноруючи додаткові можливості підтримки.

Окреме питання — участь самих ВПО. В Україні створено 1022 ради ВПО, але на практиці лише дві з трьох реально впливають на процес ухвалення рішень», — зазначив Лубінець. — «Звідси і висновок: коли влада звітує про підтримку, а люди її не відчувають — це не допомога. Це імітація».

Серед ключових рекомендацій омбудсмена:

  • до Уряду — затвердження і обов’язкове виконання оновленої Стратегії у сфері внутрішнього переміщення та плану її реалізації;
  • до профільних міністерств — запровадження індикаторів ефективності та механізмів контролю;
  • до ОВА, РВА та органів місцевого самоврядування — забезпечення фінансування програм і обов’язкове залучення ВПО до ухвалення рішень.

Лубінець наголосив, що потрібен результат.

«Хоча сьогодні ми говоримо загально про області й громади. Але далі — про конкретні органи влади та їхніх керівників із персональною відповідальністю», - підкреслив він.

