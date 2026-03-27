Дмитрий Лубинец заявил об имитации поддержки ВПЛ и отсутствии результатов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил о неэффективности поддержки ВПЛ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о проблемах в сфере поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и призвал правительство безотлагательно утвердить обновленную государственную стратегию в этой сфере.

По словам омбудсмена, несмотря на 12 лет войны и миллионы переселенцев, в Украине до сих пор отсутствует эффективная политика в отношении ВПЛ, а после полномасштабного вторжения их уязвимость лишь возросла.

Он сослался на результаты специального доклада об эффективности местных программ поддержки, в рамках которого было проанализировано более 1 300 программ по всей стране. По итогам исследования выявлен ряд системных проблем.

В частности:

32% программ существуют лишь формально и не имеют финансирования;

только 16% содержат четкие показатели эффективности;

около 90% местных органов власти не привлекают партнеров к их реализации;

из 1 022 советов ВПЛ лишь часть реально влияет на принятие решений.

«32% программ вообще не предусматривают финансирования — то есть существуют только на бумаге. Лишь 16% имеют четкие показатели эффективности, тогда как большинство не дает ответа даже на базовый вопрос: работают ли эти программы вообще. В то же время 90% местных органов власти не привлекают партнеров к их реализации, фактически игнорируя дополнительные возможности поддержки.

Отдельный вопрос — участие самих ВПЛ. В Украине создано 1022 совета ВПЛ, но на практике лишь две из трех реально влияют на процесс принятия решений», — отметил Лубинец. — «Отсюда и вывод: когда власть отчитывается о поддержке, а люди ее не ощущают — это не помощь. Это имитация».

Среди ключевых рекомендаций омбудсмена:

правительству — утверждение и обязательное выполнение обновленной Стратегии в сфере внутреннего перемещения и плана ее реализации;

профильным министерствам — внедрение индикаторов эффективности и механизмов контроля;

ОВА, РВА и органам местного самоуправления — обеспечение финансирования программ и обязательное привлечение ВПЛ к принятию решений.

Лубинец подчеркнул, что нужен результат.

«Хотя сегодня мы говорим в целом об областях и громадах. Но далее — о конкретных органах власти и их руководителях с персональной ответственностью», — подчеркнул он.

