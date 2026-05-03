Брачный договор в Украине — что могут и не могут прописать пары

В современных реалиях брак все чаще рассматривают не только как союз чувств, но и как сферу ответственности и четких договоренностей. Именно поэтому растет интерес к брачным договорам — инструменту, который помогает урегулировать финансовые и имущественные вопросы между супругами.

Как объясняют в Минюсте, брачный договор больше не воспринимается как признак недоверия. Напротив, он все чаще является проявлением зрелого подхода к семейным отношениям.

Документ позволяет урегулировать прежде всего имущественные вопросы. Речь идет об определении прав и обязанностей супругов относительно общего или личного имущества, а также их обязательств как родителей в финансовом аспекте.

В то же время закон устанавливает четкие ограничения. В брачном договоре нельзя прописывать личные отношения между супругами или между ними и детьми. Также соглашение не должно ограничивать права ребенка или ставить одного из супругов в крайне невыгодное материальное положение. Отдельно запрещено передавать в собственность одному из супругов недвижимость или иное имущество, право на которое подлежит государственной регистрации.

Брачный договор заключается исключительно в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Специалисты отмечают: четкое урегулирование имущественных вопросов на старте семейной жизни помогает избежать конфликтов в будущем и обеспечивает прозрачность в отношениях.