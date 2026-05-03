  1. В Украине

Брачный договор в Украине — что могут и не могут прописать пары

14:29, 3 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие имущественные вопросы можно урегулировать и что запрещает закон.
Брачный договор в Украине — что могут и не могут прописать пары
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В современных реалиях брак все чаще рассматривают не только как союз чувств, но и как сферу ответственности и четких договоренностей. Именно поэтому растет интерес к брачным договорам — инструменту, который помогает урегулировать финансовые и имущественные вопросы между супругами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как объясняют в Минюсте, брачный договор больше не воспринимается как признак недоверия. Напротив, он все чаще является проявлением зрелого подхода к семейным отношениям.

Документ позволяет урегулировать прежде всего имущественные вопросы. Речь идет об определении прав и обязанностей супругов относительно общего или личного имущества, а также их обязательств как родителей в финансовом аспекте.

В то же время закон устанавливает четкие ограничения. В брачном договоре нельзя прописывать личные отношения между супругами или между ними и детьми. Также соглашение не должно ограничивать права ребенка или ставить одного из супругов в крайне невыгодное материальное положение. Отдельно запрещено передавать в собственность одному из супругов недвижимость или иное имущество, право на которое подлежит государственной регистрации.

Брачный договор заключается исключительно в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Специалисты отмечают: четкое урегулирование имущественных вопросов на старте семейной жизни помогает избежать конфликтов в будущем и обеспечивает прозрачность в отношениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

договор брак

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассмотреть заявление об отсрочке от мобилизации из-за границы

Суд признал противоправным отказ ТЦК рассматривать заявление об отсрочке, поданное через консульство Украины в стране пребывания.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Огородил и обработал заброшенный участок и стал обладателем: в Украине могут узаконить фактический захват имущества

Станет ли фактическое владение вещью сильнее бумажного титула.

Верховный Суд: длительное проживание и прочная связь с жильем могут остановить выселение

ВС подтвердил, что собственник жилья не может выселить лиц, если такое вмешательство является непропорциональным в понимании статьи 8 Конвенции.

Штраф 17 000 грн и 2 года лишения свободы: за что теперь наказывают водителей электросамокатов

Электросамокаты становятся полноценными участниками ДТП со всеми криминально-правовыми последствиями.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]