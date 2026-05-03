Шлюбний договір в Україні — що можуть і не можуть прописати пари

Які майнові питання можна врегулювати та що забороняє закон.

У сучасних реаліях шлюб дедалі частіше розглядають не лише як союз почуттів, а й як сферу відповідальності та чітких домовленостей. Саме тому зростає інтерес до шлюбних договорів — інструменту, який допомагає врегулювати фінансові й майнові питання між подружжям.

Як пояснюють у Мін’юсті, шлюбний договір більше не сприймається як ознака недовіри. Натомість він дедалі частіше є проявом зрілого підходу до сімейних відносин.

Документ дозволяє врегулювати насамперед майнові питання. Йдеться про визначення прав та обов’язків подружжя щодо спільного чи особистого майна, а також їхніх зобов’язань як батьків у фінансовому аспекті.

Водночас закон встановлює чіткі обмеження. У шлюбному договорі не можна прописувати особисті відносини між подружжям або між ними та дітьми. Також угода не повинна обмежувати права дитини чи ставити одного з подружжя у вкрай невигідне матеріальне становище. Окремо заборонено передавати у власність одному з подружжя нерухомість чи інше майно, що підлягає державній реєстрації.

Шлюбний договір укладається виключно у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Фахівці зазначають: чітке врегулювання майнових питань на старті сімейного життя допомагає уникнути конфліктів у майбутньому та забезпечує прозорість у відносинах.

