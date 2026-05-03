  1. В Україні

Шлюбний договір в Україні — що можуть і не можуть прописати пари

14:29, 3 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Які майнові питання можна врегулювати та що забороняє закон.
Шлюбний договір в Україні — що можуть і не можуть прописати пари
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У сучасних реаліях шлюб дедалі частіше розглядають не лише як союз почуттів, а й як сферу відповідальності та чітких домовленостей. Саме тому зростає інтерес до шлюбних договорів — інструменту, який допомагає врегулювати фінансові й майнові питання між подружжям.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як пояснюють у Мін’юсті, шлюбний договір більше не сприймається як ознака недовіри. Натомість він дедалі частіше є проявом зрілого підходу до сімейних відносин.

Документ дозволяє врегулювати насамперед майнові питання. Йдеться про визначення прав та обов’язків подружжя щодо спільного чи особистого майна, а також їхніх зобов’язань як батьків у фінансовому аспекті.

Водночас закон встановлює чіткі обмеження. У шлюбному договорі не можна прописувати особисті відносини між подружжям або між ними та дітьми. Також угода не повинна обмежувати права дитини чи ставити одного з подружжя у вкрай невигідне матеріальне становище. Окремо заборонено передавати у власність одному з подружжя нерухомість чи інше майно, що підлягає державній реєстрації.

Шлюбний договір укладається виключно у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Фахівці зазначають: чітке врегулювання майнових питань на старті сімейного життя допомагає уникнути конфліктів у майбутньому та забезпечує прозорість у відносинах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

договір шлюб

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Суд визнав протиправною відмову ТЦК розглянути заяву про відстрочку від мобілізації з-за кордону

Суд визнав протиправною відмову ТЦК розглядати заяву про відстрочку, подану через консульство України в країні перебування.

ТОП-5 питань про ВЛК і мобілізацію: від оскарження рішень комісії до дистанційного оновлення даних в реєстрі «Оберіг»

Відмова у відстрочці, направлення на ВЛК або проблеми з реєстром «Оберіг» — розбираємо п’ять найважливіших питань мобілізації у 2026 році.

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Верховний Суд: тривале проживання і міцний зв’язок із житлом можуть зупинити виселення

ВС підтвердив, що власник житла не може виселити осіб, якщо таке втручання є непропорційним у розумінні статті 8 Конвенції.

Штраф 17 000 грн та 2 роки позбавлення волі: за що тепер карають водіїв електросамокатів

Електросамокати стають повноцінними учасниками ДТП зі всіма кримінально-правовими наслідками.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]