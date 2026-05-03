В Киеве не поддержали запрет на нахождение животных в продуктовых магазинах

15:05, 3 мая 2026
В петиции отмечались санитарные риски и возможные конфликты в продуктовых магазинах, однако необходимого количества голосов собрано не было.
Петиция с призывом запретить нахождение домашних животных в магазинах, торгующих продуктами питания, не собрала необходимого количества подписей для рассмотрения Киевсоветом.

Инициатива была зарегистрирована 2 марта на сайте Киевского городского совета. По состоянию на 3 мая она получила 576 голосов из необходимых 6 тысяч.

В тексте петиции отмечалось, что в последнее время в продуктовых магазинах все чаще появляются посетители с домашними животными, что, по мнению автора, создает риски для санитарной безопасности.

Среди аргументов в пользу запрета называли возможное загрязнение продуктов шерстью, бактериями и паразитами, а также то, что часть посетителей страдает аллергией или боится животных.

Автор также указывала, что магазины продуктов питания являются объектами с повышенными гигиеническими требованиями, а отсутствие четких правил относительно пребывания животных может вызывать конфликты между покупателями и работниками.

В то же время в петиции предлагалось предусмотреть исключение для служебных собак, сопровождающих людей с инвалидностью.

Среди предложений также была разработка соответствующего решения горсовета, обязательное размещение информационных знаков в магазинах и создание механизмов контроля за соблюдением таких правил.

