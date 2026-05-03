У Києві не підтримали заборону тварин у магазинах із продуктами

Петиція із закликом заборонити перебування домашніх тварин у магазинах, що продають харчові продукти, не зібрала необхідної кількості підписів для розгляду Київрадою.

Ініціативу було зареєстровано 2 березня на сайті Київської міської ради. Станом на 3 травня вона отримала 576 голосів із необхідних 6 тисяч.

У тексті петиції зазначалося, що останнім часом у продуктових магазинах дедалі частіше з’являються відвідувачі з домашніми тваринами, що, на думку авторки, створює ризики для санітарної безпеки.

Серед аргументів на користь заборони називали можливе забруднення продуктів шерстю, бактеріями та паразитами, а також те, що частина відвідувачів має алергію або боїться тварин.

Авторка також вказувала, що магазини харчових продуктів є об’єктами з підвищеними гігієнічними вимогами, а відсутність чітких правил щодо перебування тварин може спричиняти конфлікти між покупцями та працівниками.

Водночас у петиції пропонували передбачити виняток для службових собак, які супроводжують людей з інвалідністю.

Серед пропозицій також було розроблення відповідного рішення міськради, обов’язкове розміщення інформаційних знаків у магазинах та створення механізмів контролю за дотриманням таких правил.

