Нашли номерной знак на дороге: куда его нужно сдать и почему это важно

07:36, 5 мая 2026
В сервисном центре МВД пояснили, что найденные номерные знаки необходимо передавать в ближайшее подразделение.
Если на дороге найден номерной знак, его следует передать в ближайший сервисный центр МВД. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Почему это важно

В сервисном центре отмечают, что номерные знаки часто теряются во время непогоды — из-за дождя или сильного ветра. В то же время управление транспортным средством без номеров запрещено. Даже отсутствие одного номерного знака считается нарушением и влечет за собой административную ответственность.

Что делать в случае потери номера

В случае потери номерного знака владельцу транспортного средства необходимо перерегистрировать автомобиль и получить новый комплект номеров. В сервисных центрах МВД дубликаты номерных знаков не выдаются.

Перечень необходимых документов

Для перерегистрации необходимо подготовить:

  • паспорт или ID-карту;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • номерные знаки (если они остались).

Если номер украли

В случае кражи номерного знака необходимо дополнительно получить справку из полиции.

Как подать заявление

Перед посещением сервисного центра МВД следует предварительно записаться через систему Е-запись или воспользоваться терминалом в сервисном центре.

В МВД призывают водителей быть внимательными на дороге и в случае нахождения номерных знаков передавать их в соответствующие учреждения.

