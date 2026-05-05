Нашли номерной знак на дороге: куда его нужно сдать и почему это важно
Если на дороге найден номерной знак, его следует передать в ближайший сервисный центр МВД. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Почему это важно
В сервисном центре отмечают, что номерные знаки часто теряются во время непогоды — из-за дождя или сильного ветра. В то же время управление транспортным средством без номеров запрещено. Даже отсутствие одного номерного знака считается нарушением и влечет за собой административную ответственность.
Что делать в случае потери номера
В случае потери номерного знака владельцу транспортного средства необходимо перерегистрировать автомобиль и получить новый комплект номеров. В сервисных центрах МВД дубликаты номерных знаков не выдаются.
Перечень необходимых документов
Для перерегистрации необходимо подготовить:
- паспорт или ID-карту;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- номерные знаки (если они остались).
Если номер украли
В случае кражи номерного знака необходимо дополнительно получить справку из полиции.
Как подать заявление
Перед посещением сервисного центра МВД следует предварительно записаться через систему Е-запись или воспользоваться терминалом в сервисном центре.
В МВД призывают водителей быть внимательными на дороге и в случае нахождения номерных знаков передавать их в соответствующие учреждения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.