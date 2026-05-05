Нашли номерной знак на дороге: куда его нужно сдать и почему это важно

Если на дороге найден номерной знак, его следует передать в ближайший сервисный центр МВД. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Почему это важно

В сервисном центре отмечают, что номерные знаки часто теряются во время непогоды — из-за дождя или сильного ветра. В то же время управление транспортным средством без номеров запрещено. Даже отсутствие одного номерного знака считается нарушением и влечет за собой административную ответственность.

Что делать в случае потери номера

В случае потери номерного знака владельцу транспортного средства необходимо перерегистрировать автомобиль и получить новый комплект номеров. В сервисных центрах МВД дубликаты номерных знаков не выдаются.

Перечень необходимых документов

Для перерегистрации необходимо подготовить:

паспорт или ID-карту;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

номерные знаки (если они остались).

Если номер украли

В случае кражи номерного знака необходимо дополнительно получить справку из полиции.

Как подать заявление

Перед посещением сервисного центра МВД следует предварительно записаться через систему Е-запись или воспользоваться терминалом в сервисном центре.

В МВД призывают водителей быть внимательными на дороге и в случае нахождения номерных знаков передавать их в соответствующие учреждения.

