Знайшли номерний знак на дорозі: куди його потрібно здати і чому це важливо

У сервісному центрі МВС пояснили, що знайдені номери необхідно передавати до найближчого підрозділу.

Якщо на дорозі знайдено номерний знак, його варто передати до найближчого сервісного центру МВС. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Чому це важливо

У сервісному центрі зазначають, що номерні знаки часто губляться під час негоди — через дощ або сильний вітер. Водночас керування транспортним засобом без номерів заборонене. Навіть відсутність одного номерного знака вважається порушенням і передбачає адміністративну відповідальність.

Що робити у разі втрати номера

У разі втрати номерного знака власнику транспортного засобу необхідно перереєструвати авто та отримати новий комплект номерів. У сервісних центрах МВС дублікати номерних знаків не видаються.

Перелік необхідних документів

Для перереєстрації потрібно підготувати:

паспорт або ID-картку;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

номерні знаки (якщо вони залишилися).

Якщо номер викрали

У разі викрадення номерного знака необхідно додатково отримати довідку з поліції.

Як подати звернення

Перед візитом до сервісного центру МВС слід попередньо записатися через систему Е-запис або скористатися терміналом у сервісному центрі.

У МВС закликають водіїв бути уважними на дорозі та у разі знаходження номерних знаків передавати їх до відповідних установ.

