Знайшли номерний знак на дорозі: куди його потрібно здати і чому це важливо
Якщо на дорозі знайдено номерний знак, його варто передати до найближчого сервісного центру МВС. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Чому це важливо
У сервісному центрі зазначають, що номерні знаки часто губляться під час негоди — через дощ або сильний вітер. Водночас керування транспортним засобом без номерів заборонене. Навіть відсутність одного номерного знака вважається порушенням і передбачає адміністративну відповідальність.
Що робити у разі втрати номера
У разі втрати номерного знака власнику транспортного засобу необхідно перереєструвати авто та отримати новий комплект номерів. У сервісних центрах МВС дублікати номерних знаків не видаються.
Перелік необхідних документів
Для перереєстрації потрібно підготувати:
- паспорт або ID-картку;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- номерні знаки (якщо вони залишилися).
Якщо номер викрали
У разі викрадення номерного знака необхідно додатково отримати довідку з поліції.
Як подати звернення
Перед візитом до сервісного центру МВС слід попередньо записатися через систему Е-запис або скористатися терміналом у сервісному центрі.
У МВС закликають водіїв бути уважними на дорозі та у разі знаходження номерних знаків передавати їх до відповідних установ.
