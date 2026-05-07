В ГНС заявили о развитии налоговой медиации для разрешения споров без суда

В налоговой службе обсудили налоговую медиацию, сокращение количества проверок, вопросы дробления бизнеса, регистрацию налоговых накладных и дальнейшее взаимодействие с предпринимателями.

В Государственной налоговой службе заявили, что одним из приоритетных направлений работы остается налоговая медиация, которая позволяет решать часть споров между бизнесом и налоговой без суда.

Как сообщила глава ГНС Леся Карнаух, такой механизм помогает экономить время и ресурсы как налогоплательщиков, так и самой службы. По ее словам, значительное количество налоговых споров можно урегулировать в досудебном порядке.

Налоговая уже активно сотрудничает в этом направлении с Советом бизнес-омбудсмена и Украинской академией медиации. Благодаря совместной работе уже есть несколько успешных кейсов урегулирования споров без суда. Еще несколько находятся в работе.

«Вместе с тем у нас есть свое видение изменений в законодательство, и мы уже готовим свои предложения. В ближайшее время представим их», — подчеркнула Леся Карнаух.

Еще один важный вопрос — налоговые проверки.

С момента введения моратория ГНС почти на треть сократила количество фактических проверок. Сейчас проверки проводятся исключительно с применением риск-ориентированного подхода. При этом сокращение количества проверок не уменьшило поступления в бюджет.

Представители Совета бизнес-омбудсмена во время встречи с ГНС обратили внимание на ряд обращений бизнеса о повторных проверках. Поэтому ДПС готовит аналитику и над каждым кейсом будет работать отдельно.

В центре обсуждения также был вопрос дробления бизнеса, в частности в сферах продажи техники и электроники, ресторанного и ювелирного бизнеса.

Постоянные встречи ГНС с бизнесом уже дают положительный результат — ряд субъектов отказались от дробления бизнеса и переходят на общую систему налогообложения.

«Будет ли бизнес работать честно и прозрачно, зависит прежде всего от него самого. Это достигается не только фискальными методами, но и желанием бизнеса работать открыто и понимать, что уклонение от уплаты налогов — это недофинансирование обороны, зарплат и социальных выплат. Задача ГНС — чтобы все, кто работает, находились в рамках комплаенса и справедливо платили государству налоги. Совместными усилиями мы можем показать, что уровень предпринимательства в Украине будет расти тогда, когда бизнес не будет перекладывать на государство ответственность за свой финансовый результат», — добавила глава ГНС.

