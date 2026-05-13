Исполнительное производство во время военного положения: сроки предъявления документов и применение закона

08:48, 13 мая 2026
Как во время военного положения исчисляются сроки предъявления исполнительных документов и какую позицию по этому вопросу сформировал Верховный Суд.
Министерство юстиции напомнило об особенностях исполнения судебных решений в условиях военного положения. В ведомстве обратили внимание на порядок исчисления сроков предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению, который во время действия военного положения имеет специальное правовое регулирование.

Законодательство предусматривает прерывание сроков, определенных Законом Украины «Об исполнительном производстве», до момента прекращения или отмены военного положения. Такой подход уже неоднократно подтверждался в практике Верховного Суда.

В постановлении от 15.03.2023 №260/2595/22 (производство №К/990/383/23) Верховным Судом сформирован вывод, что поскольку порядок и сроки предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению регулируются именно Законом как специальным нормативно-правовым актом, в данном случае подлежит применению норма, которой на период военного положения на территории Украины установлено прерывание сроков, определенных указанным Законом, к которым, в частности, относятся сроки предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению.

Близкий по содержанию вывод изложен в постановлениях Верховного Суда от 07.04.2023 по делу №910/5925/15-г, от 03.04.2025 по делу №712/8159/15-ц и от 05.02.2025 по делу №1616/803/2012.

Особое внимание следует обратить на случаи, когда должником является военнослужащий. Исполнитель приостанавливает совершение исполнительных действий в случае прохождения должником срочной военной службы, военной службы по призыву лиц офицерского состава, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, либо если должник проходит военную службу и выполняет боевые задачи военной службы в боевой обстановке или в районе проведения антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, если согласно условиям службы проведение исполнительных действий невозможно либо по просьбе взыскателя, который проходит такую военную службу.

Таким образом, в период военного положения сроки предъявления исполнительных документов фактически прерываются и устанавливаются после его завершения. Это обеспечивает возможность взыскателей реализовать свои права независимо от обстоятельств войны.

Судебная практика Верховного Суда подтверждает единство подходов в применении данной нормы с положениями Закона Украины «Об исполнительном производстве» в период военного положения.

