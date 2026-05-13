Адвокаты заявили о рисках ограничения права на судебную защиту в анти-SLAPP законопроекте

Комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации проанализировал законопроект о противодействии стратегическим искам против участия общественности (SLAPP) и заявил о ряде рисков, которые, по мнению адвокатов, могут привести к нарушению базовых принципов гражданского судопроизводства.

В НААУ подчеркнули, что защита свободы слова и общественного участия не должна ограничивать конституционное право на доступ к правосудию и судебную защиту.

Адвокаты считают, что отдельные положения законопроекта создают коллизии с действующим процессуальным законодательством, предоставляют суду чрезмерную дискрецию и могут нарушить принцип равенства сторон в процессе. Именно поэтому, по выводам Комитета НААУ, документ в нынешней редакции нуждается в концептуальном пересмотре и доработке.

Попытки защитить общественный интерес от судебного давления не должны приводить к демонтажу базовых основ гражданского судопроизводства. Поэтому предложенные механизмы противодействия стратегическим искам против участия общественности нуждаются в концептуальном пересмотре и согласовании с действующим процессуальным законодательством.

К таким выводам пришел Комитет НААУ по вопросам информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации по итогам анализа законопроекта «О защите лиц, осуществляющих общественное участие, от явно необоснованных претензий или злоупотреблений судебными процессами».

Что предлагает анти-SLAPP законопроект

Проект разработала рабочая группа при Комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова, созданная для выработки механизмов противодействия стратегическим искам против участия общественности (SLAPP).

Документ предлагает определить гарантии защиты общественного участия и общественных участников от злоупотреблений судебными процессами независимо от вида судопроизводства. В нем вводятся понятия общественного участия, общественного участника, вопроса общественного интереса и злоупотребления судебными процессами против общественного участия. Проект также предусматривает государственную защиту общественных участников и их близких лиц, доступ к правовой помощи, участие Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, отдельные правила по доказыванию, компенсации морального вреда, внесудебному урегулированию споров, ведению судебной статистики и созданию Единого государственного реестра дел о злоупотреблении судебными процессами против общественного участия.

В НААУ назвали системные риски документа

Несмотря на задекларированную цель имплементации европейских подходов к защите свободы слова, законопроект содержит положения, которые могут ограничить право на доступ к суду, создать коллизии с процессуальным законодательством и нарушить принцип равенства сторон. На это обратили внимание адвокаты. В Комитете НААУ выделили несколько системных рисков, которые делают невозможным принятие законопроекта в текущей редакции.

Одним из таких рисков является слишком широкое определение понятия «общественный участник». Предложенная модель позволяет претендовать на этот статус широкому кругу лиц. В то же время именно с таким статусом законопроект связывает специальные гарантии и механизмы поддержки, в частности доступ к бесплатной правовой помощи и возможность применения мер безопасности, что создает предпосылки для манипуляций инструментами правосудия самими же ответчиками.

Адвокаты предостерегли от смешения норм разных отраслей права

Отдельное предостережение касается смешения институтов разных отраслей права. Законопроект предлагает учитывать умысел общественного участника при решении вопроса о компенсации морального вреда. В Комитете обращают внимание, что такой подход не согласуется с логикой гражданско-правовой ответственности, которая не сводится только к умышленной форме вины. Еще большим диссонансом, по мнению адвокатов, является попытка распространить действие закона о безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, на фигурантов обычных гражданских процессов.

В НААУ раскритиковали критерии оценки злоупотребления процессом

Еще один блок замечаний касается критериев, по которым суд должен оценивать возможное злоупотребление судебным процессом. Речь идет, в частности, о «финансовом преимуществе», «политическом или общественном влиянии» либо ином дисбалансе в положении сторон. В Комитете считают, что такие формулировки могут предоставить суду чрезмерную дискрецию и поставить реализацию права на судебную защиту в зависимость от имущественного положения или общественного статуса истца. А это сужает гарантированное Конституцией право на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации для лиц, ставших мишенью недостоверной информации.

Комитет указал на коллизии с процессуальным законодательством

Также в Комитете обратили внимание на предлагаемый способ законодательного урегулирования. Проектом пытаются установить правила относительно злоупотребления процессуальными правами, стандартов доказывания, судебных расходов и возврата судебного сбора отдельным законом. В то же время такие вопросы относятся к сфере процессуального законодательства и должны регулироваться в соответствующих процессуальных кодексах.

