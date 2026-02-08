  1. Видео
  2. / Общество

Украину на Евровидении-2026 представит Leleka

08:12, 8 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Leleka будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2026 с песней «Ridnym».
Украину на Евровидении-2026 представит Leleka
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Певица Leleka с песней Ridnym победила в национальном отборе и представит Украину на Евровидении-2026 в Вене.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В национальном отборе LELEKA получила максимальное количество баллов от жюри и зрителей — по 10 баллов.

«Ridnym» — это поэтическая история об обновлении, корнях и пути возвращения к тому, что действительно важно. Черпая силу из природы и памяти, песня говорит об изменениях, исцелении и возвращении домой.

Юбилейный 70-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Вене после прошлогодней победы JJ с песней Wasted Love.

Гранд-финал запланирован на 16 мая 2026 года, а полуфинальные шоу — на 12 и 14 мая. Шоу пройдет на крупнейшей крытой арене Австрии — Wiener Stadthalle.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Евровидение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд поставил под сомнение доказанность умысла по делу о ношении кастета

Суд кассационной инстанции признал необоснованным приговор по делу о ношении кастета, приобретённого как сувенир, и направил дело на новое рассмотрение.

Финмониторинг без бюрократии: Нотариальная палата разъяснила, от каких обязанностей освобождены нотариусы

Должен ли нотариус назначать ответственным за финмониторинг и проходить специализированное обучение каждые три года

Реальность операции больше не единственный аргумент: Верховный Суд разрешил ГНС не оценивать операцию из-за процедурных ошибок

Игнорирование даже одного уточняющего запроса налоговой может привести к отказу в регистрации накладной – позиция Верховного Суда.

10 лет без права управления: суд во Львове приравнял отказ водителя от осмотра к состоянию опьянения

Суд установил строгую ответственность за повторное нарушение и игнорирование требований полиции.

Граждане смогут обжаловать постановления об отсрочке исполнения судебных решений в кассационном порядке

Ранее постановления об отсрочке или рассрочке исполнения решений не подлежали кассационному обжалованию, законопроект должен исправить эти недочеты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]