Украину на Евровидении-2026 представит Leleka

Leleka будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2026 с песней «Ridnym».

Певица Leleka с песней Ridnym победила в национальном отборе и представит Украину на Евровидении-2026 в Вене.

В национальном отборе LELEKA получила максимальное количество баллов от жюри и зрителей — по 10 баллов.

«Ridnym» — это поэтическая история об обновлении, корнях и пути возвращения к тому, что действительно важно. Черпая силу из природы и памяти, песня говорит об изменениях, исцелении и возвращении домой.

Юбилейный 70-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Вене после прошлогодней победы JJ с песней Wasted Love.

Гранд-финал запланирован на 16 мая 2026 года, а полуфинальные шоу — на 12 и 14 мая. Шоу пройдет на крупнейшей крытой арене Австрии — Wiener Stadthalle.

