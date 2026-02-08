Україну на Євробаченні-2026 представить Leleka

Leleka представлятиме Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2026 з піснею «Ridnym».

Співачка Leleka з піснею Ridnym перемогла на національному відборі і представить Україну на Євробаченні-2026 у Відні.

У національному відборі LELEKA здобула максимальну кількість балів від журі та глядачів — по 10 балів.

«Ridnym» – це поетична історія про оновлення, коріння та шлях повернення до того, що є справді важливим. Черпаючи силу з природи й пам’яті, пісня говорить про зміни, зцілення та повернення додому.

Ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні, після торішньої перемоги JJ за піснею Wasted Love.

Гранд‑фінал запланований на 16 травня 2026 року, а півфінальні шоу — на 12 та 14 травня. Шоу пройде на найбільшій критій арені Австрії, Wiener Stadthalle.

