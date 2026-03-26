В Киеве наказали водителя Toyota, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки — видео

В столице привлекли к ответственности водителя, который нарушил ПДД.

В Святошинском районе Киева наказали водителя автомобиля Toyota, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и составили на него соответствующие административные материалы.

Правоохранители напомнили, что двойная сплошная линия разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре и более полос движения или на участках дорог с тремя полосами. Пересекать ее запрещено.

