Країни G7 обговорювали ризики для ядерних запасів рф через спробу заколоту,– ЗМІ

За даними ЗМІ, країни «Великої сімки» обговорювали можливі наслідки політичної нестабільності у рф та визнали, що мають різне уявлення про те, якою має бути перемога України над рф.

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Група країн «Великої сімки» обговорювала потенційну перспективу отримання ПВК «Вагнер» контролю над ядерною зброєю та пов'язані з нею ризики. Про це пише Financial Times.

За даними видання, головним питання, яке було порушено на зустрічі країн G7 24-25 червня, була загроза потрапляння до рук «вагнерівців» запасів ядерної зброї під час спроби заколоту.

Також члени G7 обговорювали як послаблення влади путіна над силовими структурами може вплинути на стабільність держави. Деякі країни не хотіли, аби Україна, скориставшись нестабільністю у рф, посилила свої напади на її територію.

Як зазначають у ЗМІ, це обговорення показало, що Захід не має спільного уявлення про те, як має завершитися боротьба України проти російської агресії.

За словами західного посадовця, який спілкувався з виданням на умовах анонімності, більшістю союзників погоджується з тим, що вони хочуть, аби Україна виграла війну, однак вони не мають чіткої позиції щодо того, як ця перемога має виглядати.

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