Призначення осіб на посади держслужби після припинення чи скасування воєнного стану: роз’яснення НАДС

У НАДС пояснили окремі питання призначення осіб на посади державної служби після припинення чи скасування воєнного стану.

Національне агентство України з питань державної служби підготовило роз`яснення щодо окремих питань призначення осіб на посади державної служби після припинення чи скасування воєнного стану. Документ з’явився на офіційному сайті НАДС.

Особи, які вперше призначені на держслужбу відповідно до частини 5 статті 10 закону № 389-VIII і звільнені в період дії воєнного стану, після припинення чи скасування воєнного стану зможуть знову вступити на держслужбу виключно за результатами конкурсу.

Аналогічний підхід застосовується і до осіб, які раніше обіймали посади держслужби та були звільнені з таких посад до запровадження воєнного стану, а під час воєнного стану були знову призначені на державну службу, але відповідно до частини 5 статті 10 Закону № 389-VIII.

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