Назначение лиц на должности госслужбы после прекращения или отмены военного положения: разъяснение НАГС

В НАГС объяснили отдельные вопросы назначения лиц на должности государственной службы после прекращения или отмены военного положения.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы подготовило разъяснение по отдельным вопросам назначения лиц на должности государственной службы после прекращения или отмены военного положения. Документ появился на официальном сайте НАГС.

Лица, впервые назначенные на госслужбу в соответствии с частью 5 статьи 10 Закона № 389-VIII и уволенные в период действия военного положения, после прекращения или отмены военного положения смогут вновь вступить на госслужбу исключительно по результатам конкурса.

Аналогичный подход применяется и к лицам, которые ранее занимали должности госслужбы и были уволены с таких должностей до введения военного положения, а во время военного положения были вновь назначены на государственную службу, но в соответствии с частью 5 статьи 10 Закона № 389-VIII.

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