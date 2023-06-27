Страны G7 обсуждали риски для ядерных запасов рф из-за попытки мятежа, – СМИ

По данным СМИ, страны «Большой семерки» обсуждали возможные последствия политической нестабильности в рф и признали, что имеют разное представление о том, какой должна быть победа Украины над рф.

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Группа стран «Большой семерки» обсуждала потенциальную перспективу получения ЧВЕ «Вагнер» контроля над ядерным оружием и связанные с ней риски. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, главным вопросом, который был поднят на встрече стран G7 24-25 июня, была угроза попадания в руки «вагнеровцев» запасов ядерного оружия при попытке мятежа.

Также члены G7 обсуждали как ослабление власти путина над силовыми структурами может повлиять на стабильность государства. Некоторые страны не хотели, чтобы Украина, воспользовавшись нестабильностью в рф , усилила свои нападения на ее территорию.

Как отмечают в СМИ, это обсуждение показало, что у Запада нет общего представления о том, как должна завершиться борьба Украины против российской агрессии.

По словам западного чиновника, который общался с изданием на условиях анонимности, большинство союзников соглашается с тем, что они хотят, чтобы Украина выиграла войну, однако у них нет четкой позиции относительно того, как эта победа должна выглядеть.

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