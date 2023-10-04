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Флоренція обмежує короткострокову оренду житла в історичному центрі міста

23:59, 4 жовтня 2023
Флоренція заборонила нову короткострокову оренду житла на таких платформах, як Airbnb, в історичному центрі міста.
Флоренція обмежує короткострокову оренду житла в історичному центрі міста
Джерело фото: kayak.co.uk
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Флоренція, одне з найпопулярніших туристичних напрямків Італії, заборонила нову короткострокову оренду житла на таких платформах, як Airbnb, в історичному центрі міста. Таким чином міська влада хоче звільнити будинки для місцевих жителів.

Про це пише «The Guardian».

Правила, схвалені містом Тоскани також пропонують три роки податкових пільг для орендодавців існуючих короткострокових договорів оренди, якщо вони переходять на звичайну оренду.

«У 2016 році на Airbnb було розміщено менше 6 000 квартир; сьогодні ми маємо майже 14 378», – сказав мер Флоренції Даріо Нарделла, зазначивши, що за цей час середня вартість звичайної місячної оренди житла підскочила на 42%.

«Сорок тисяч флорентійців, які живуть у центрі, скаржаться на те, що раптом опинилися в апарт-готелях», — сказав Нарделла.

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