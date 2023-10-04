Пільги на газ: як українці можуть заощадити

Створено три категорії споживачів, які зможуть скористатися пільгами, якщо не перевищать певну кількість спожитого газу за місяць.

Фото: zi.ua

Пенсійний фонд України роз'яснив споживачам, як вони можуть скоротити свої витрати на газ. Уряд визначив категорії українців, які можуть заощадити на газі завдяки пільгам.

Згідно з рішенням Кабміну, створено три категорії споживачів, які зможуть скористатися пільгами, якщо не перевищать певну кількість спожитого газу за місяць.

Уряд зафіксував такі нормативи споживання “блакитного палива”:

домогосподарства, які використовують газові плити та гарячу воду – 3,3 м³/міс на людину;

домогосподарства, які використовують газові плити, але не використовують гарячу воду – 5,4 м³/міс на людину;

домогосподарства, які використовують газові плити та нагрівачі води – 10,5 м³/міс на людину.

Також Національна комісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг сповістила про перерахунок газового розподілу. З 1 жовтня 2023 року підрахунок замовленої газової потужності буде враховуватися лише за неопломбовані газові прилади.

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