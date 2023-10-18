США впровадили санкції проти ХАМАС після нападу на Ізраїль

Санкції включають заморожування та конфіскацію будь-яких активів, пов'язаних з ХАМАСом.

Джерело фото: Associated Press

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти ХАМАС у зв'язку з його нападом на Ізраїль, – повідомляє Міністерство фінансів США.

«Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на десять ключових членів терористичної групи ХАМАС, оперативників і фінансових посередників у Газі та інших країнах, включаючи Судан, Туреччину, Алжир і Катар. Ці дії спрямовані на учасників, які керують активами в секретному інвестиційному портфелі ХАМАС, катарського фінансового посередника з тісними зв’язками з іранським режимом, ключового командира ХАМАС, а також біржу віртуальної валюти в Газі та її оператора», – йдеться у повідомленні.

За словами представників OFAC, ці заходи спрямовані на осіб, які контролюють активи у секретному інвестиційному портфелі ХАМАС, катарського фінансового посередника з тісними зв'язками з іранським режимом, ключового командира ХАМАС та оператора біржі віртуальної валюти в секторі Газа.

Зазначимо, що вже на сьогодні Міністерство фінансів США заблокувало активи близько 1000 осіб і організацій, які пов'язані з тероризмом та фінансуванням тероризму іранським режимом та його союзниками, включаючи ХАМАС, Хізбалла та інші терористичні групи в регіоні, які підтримують Іран.

Це також включає в себе уведення санкцій та співпрацю зі союзниками та партнерами для відстеження, заморожування та конфіскації будь-яких активів, пов'язаних з ХАМАСом, на їхній території.

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