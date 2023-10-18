США ввели санкции против ХАМАС после нападения на Израиль

Санкции включают замораживание и конфискацию любых активов, связанных с ХАМАСом.

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Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ХАМАС в связи с его нападением на Израиль, - сообщает Министерство финансов США.

«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на десять ключевых членов террористической группы ХАМАС, оперативников и финансовых посредников в Газе и других странах, включая Судан, Турцию, Алжир и Катар. Эти действия направлены на участников, которые управляют активами в секретном инвестиционном портфеле ХАМАС, катарского финансового посредника с тесными связями с иранским режимом, ключевого командира ХАМАС, а также биржу виртуальной валюты в Газе и ее оператора», – говорится в сообщении.

По словам представителей OFAC, эти меры направлены на лиц, контролирующих активы в секретном инвестиционном портфеле ХАМАС, катарского финансового посредника с тесными связями с иранским режимом, ключевого командира ХАМАС и оператора биржи виртуальной валюты в секторе Газа.

Отметим, что уже на сегодня Министерство финансов США заблокировало активы около 1000 человек и организаций, которые связаны с терроризмом и финансированием терроризма иранским режимом и его союзниками, включая ХАМАС, Хизбалла и другие террористические группы в регионе, которые поддерживают Иран.

Это также включает в себя введение санкций и сотрудничество с союзниками и партнерами для отслеживания, замораживания и конфискации любых активов, связанных с ХАМАСом, на их территории.

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