На зустрічі з білоруським та російським колегами, міністр закордонних справ Угорщини заявив про необхідність мирних переговорів щодо України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Мінська і опублікував фотографію разом зі своїм білоруським колегою Сергієм Алєйніком із підписом «Ми хочемо миру, а для цього треба підтримувати канали зв’язку».

Сійярто приїхав до Мінська для участі в конференції «Євразійська безпека: реальність і перспективи у світі, що зазнає змін». Цю конференцію ініціював білоруський диктатор олександр лукашенко, на ній також бере участь міністр закордонних справ росії сергій лавров.

Під час свого виступу на пленарному засіданні конференції, Сійярто закликав до мирних переговорів в Україні.

«Ми не погоджуємося з тими, хто вважає, що умови для миру з часом покращаться. Кожен день цього конфлікту призводить до загибелі більше людей і завдає ще більше руйнувань», – сказав Сійярто, звертаючись до аудиторії, включаючи лаврова.

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