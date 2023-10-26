Глава МИД Венгрии в Минске призвал к мирным переговорам в Украине

На встрече с белорусским и российским коллегами, министр иностранных дел Венгрии заявил о необходимости мирных переговоров по Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Минск и опубликовал фотографию вместе со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником с подписью «Мы хотим мира, а для этого надо поддерживать каналы связи».

Сийярто приехал в Минск для участия в конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в меняющемся мире». Эту конференцию инициировал белорусский диктатор александр лукашенко, на ней также принимает участие министр иностранных дел россии сергей лавров.

Во время своего выступления на пленарном заседании конференции, Сийярто призвал к мирным переговорам в Украине.

«Мы не согласны с теми, кто считает, что условия для мира со временем улучшатся. Каждый день этого конфликта приводит к гибели больше людей и наносит еще больше разрушений», - сказал Сийярто, обращаясь к аудитории, включая лаврова.

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