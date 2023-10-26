Президент Литвы заявил, что ЕС не имеет права на усталость в поддержке Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поддержка Украины особенно важна на фоне совместной дипломатии некоторых стран с рф.

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейский союз должен продолжать поддерживать Украину в войне с россией. Об этом он сказал перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

«Мы должны продолжать поддерживать Украину несмотря на то, что есть другие горячие точки в других регионах. Мы должны быть последовательными и не имеем права на усталость», - отметил литовский президент.

По его словам, поддержка Украины сейчас особенно важна, особенно из-за «некоторых стран, которые проводят свою дипломатию» с российским режимом.

«В этот момент особенно важно оставаться едиными на этом этапе конфликта, не рассеивать наши дипломатические усилия, поскольку иначе это будет внешней политикой 27 разных стран. Мы не можем себе на это позволить», - добавил он.

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