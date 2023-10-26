В Киеве произошел пожар в многоэтажке, видео

В столице горит дом на Левобережной.

В четверг, 26 октября, в Киеве произошел пожар в многоэтажке. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Отмечается, что дом горит на Левобережной. Спасатели уже направляются на место пожара.

О пострадавших сейчас ничего не известно. Причины и обстоятельства инцидента установят правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошел пожар в доме престарелых.

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