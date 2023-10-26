У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці, відео

У столиці палає будинок на Лівобережній.

В четвер, 26 жовтня, у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що будинок палає на Лівобережній. Рятувальники вже прямують на місце пожежі.

Про постраждалих на даний момент нічого не відомо. Причини та обставини інциденту встановлять правоохоронці.

Раніше ми писали, що на Київщині сталося пожежа у будинку для літніх людей.

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