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  1. У світі

Президент Литви заявив, що ЄС не має права на втому у підтримці України

21:36, 26 жовтня 2023
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримка України особливо важлива на фоні спільної дипломатії деяких країн з рф.
Президент Литви заявив, що ЄС не має права на втому у підтримці України
Джерело фото: tsn
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Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європейський союз повинен продовжувати підтримувати Україну у війні з росією. Про це він  сказав перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, пише «Європейська правда».

«Ми маємо продовжувати підтримувати Україну попри те, що є інші гарячі точки в інших регіонах. Ми маємо бути послідовними і не маємо права на втому», – зауважив литовський президент.

За його словами, підтримка України зараз особливо важлива, особливо через «деякі країни, які проводять свою дипломатію» з російським режимом.

«У цей момент особливо важливо залишатися єдиними на цьому етапі конфлікту, не розсіювати наші дипломатичні зусилля, оскільки інакше це буде зовнішньою політикою 27 різних країн. Ми не можемо собі на це дозволити», – додав він.

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