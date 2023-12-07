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При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. У світі

Заступника маршала США звинуватили в домаганні до пасажирки під час польоту

22:00, 7 грудня 2023
Офіцер США був звинувачений у неадекватних діях стосовно, принаймні, однієї пасажирки на борту літака.
Заступника маршала США звинуватили в домаганні до пасажирки під час польоту
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 У Сполученому Королівстві затримали заступника маршала США через підозру в «неадекватній поведінці» під час перельоту з Нью-Йорка. Його звинуватили в домаганні до пасажирки борту літака в нетверезому стані, – повідомляє Associated Press.

За даними медіа, заступників маршала на борту було двоє, вони прибули до Лондона у вівторок, щоб супроводити особу, підозрювану у злочині. Протягом польоту федеральний агент був звинувачений у неадекватних діях стосовно, принаймні, однієї жінки на борту літака. Другого заступника також ненадовго затримали, але потім відправили назад до США.

У заяві представників маршалів США зазначено, що агентство відноситься серйозно до будь-яких звинувачень у неадекватній поведінці своїх працівників і співпрацює з розслідуванням, яке проводять правоохоронні органи Великобританії.

«Така поведінка співробітників не відображає професіоналізму та основних цінностей тисяч співробітників USMS», - прокоментували в агентстві.

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