Заступника маршала США звинуватили в домаганні до пасажирки під час польоту

Офіцер США був звинувачений у неадекватних діях стосовно, принаймні, однієї пасажирки на борту літака.

У Сполученому Королівстві затримали заступника маршала США через підозру в «неадекватній поведінці» під час перельоту з Нью-Йорка. Його звинуватили в домаганні до пасажирки борту літака в нетверезому стані, – повідомляє Associated Press.

За даними медіа, заступників маршала на борту було двоє, вони прибули до Лондона у вівторок, щоб супроводити особу, підозрювану у злочині. Протягом польоту федеральний агент був звинувачений у неадекватних діях стосовно, принаймні, однієї жінки на борту літака. Другого заступника також ненадовго затримали, але потім відправили назад до США.

У заяві представників маршалів США зазначено, що агентство відноситься серйозно до будь-яких звинувачень у неадекватній поведінці своїх працівників і співпрацює з розслідуванням, яке проводять правоохоронні органи Великобританії.

«Така поведінка співробітників не відображає професіоналізму та основних цінностей тисяч співробітників USMS», - прокоментували в агентстві.

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