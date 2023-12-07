Кабмін заборонив вільний в’їзд, проживання та перебування осіб у прикордонній смузі

Уряд установив спеціальний режим у прикордонній смузі.

Кабінет Міністрів України встановив спеціальний прикордонний режим і заборонив вільний в'їзд, перебування, проживання й пересування осіб у прикордонній смузі. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, на виконання закону від 24 лютого 2023 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України» внесено зміни до постанови «Про прикордонний режим».

«Установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний вʼїзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій», - повідомив він.

Також було визначено порядок видачі дозволів на вʼїзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу.

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