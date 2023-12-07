Кабмин запретил свободный въезд, проживание и пребывание лиц в пограничной полосе

Правительство установило специальный режим в пограничной полосе.

Кабинет Министров Украины установил специальный пограничный режим и запретил свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц в пограничной полосе. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, во исполнение закона от 24 февраля 2023 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы Украины» внесены изменения в постановление «О пограничном режиме».

«Установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков, предоставленных в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций», - сообщил он.

Также был определен порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу.

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