ФЛП призвали на военную службу во время мобилизации: должен ли он платить НДФЛ

Мобилизированный ФЛП на весь период военной службы освобождается от обязанности начисления, уплаты и предоставления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

Государственная налоговая служба в Одесской области разъяснила, должен ли физлицо-предприниматель платить НДФЛ в случае мобилизации.

В соответствии с п. 25 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями, самозанятые лица (физические лица - предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), которые имели или не имели наемных работников, призванные на военную службу во время мобилизации или привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, в период, определенный Законом Украины от 21 октября 1993 года № 3543-XII «О мобилизационной подготовке и мобилизации» с изменениями и дополнениями, на весь период их военной службы освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц в соответствии с разд. IV НКУ.

Основанием для такого увольнения является заявление самозанятого лица и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, подаваемые в налоговый орган по месту налоговой. регистрации самозанятого лица в течение 10 дней после его демобилизации. Если демобилизованное самозанятое лицо находится на лечении (реабилитации) в связи с исполнением обязанностей во время мобилизации, на особый период, заявление и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, подаются в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации).

Если самозанятое лицо, призванное на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, имеет наемных работников и срок своей воинской службы по призыву во время мобилизации, на особый период, уполномочивает другое лицо на выплату наемным работникам заработной платы и/или других доходов, то обязанность по начислению и удержанию налога на доходы физических лиц по таким выплатам на срок военной службы самозанятого лица несет это уполномоченное лицо.

Налог на доходы физических лиц, начисленный и удержанный уполномоченным лицом по таким выплатам физическим лицам, уплачивается в бюджет демобилизованным самозанятым лицом в течение 180 календарных дней с первого дня его демобилизации без начисления штрафных и финансовых санкций. При этом демобилизованное самозанятое лицо в заявлении, предусмотренном в настоящем пункте, указывает данные о суммах начисленного и удержанного уполномоченным лицом налога с наемных работников в течение срока военной службы самозанятого лица.

Налоговая отчетность о суммах налога, начисленного и удержанного в течение срока военной службы самозанятого лица уполномоченным лицом из наемных работников и других физических лиц, представляется демобилизованным самозанятым лицом в порядке и сроки, установленные НКУ, без начисления штрафных и финансовых санкций, предусмотренных НКУ.

Этот пункт НКУ применяется с первого дня мобилизации, объявленной Указом Президента Украины от 17.03.2014 №303 «О частичной мобилизации», утвержденным Законом Украины от 17.03.2014 №1126-VII «Об утверждении Указа Президента Украины «О частичной мобилизации».

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