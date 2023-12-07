40 000 грн за не отчисление 4 студентов: в Киеве на взятке погорел проректор одного из вузов

В Киеве разоблачен проректор одного из высших учебных заведений столицы на полученные взятки.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители разоблачили и задержали проректора одного из высших учебных заведений города Киева при получении неправомерной выгоды.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, проректор выдвинул требование о передаче 40 тысяч гривен за не отчисление четырех студентов из высшего учебного заведения.

«В ходе контроля за совершением преступления педагога задержали «на горячем» в помещении университета непосредственно после получения им указанной суммы средств», - пишет прокуратура.

В настоящее время проректору сообщено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 150 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что депутат Миргородского горсовета «погорел» на взятке в размере $66,7 тысяч.

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