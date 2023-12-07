Кабмин отменил Положение о Единой базе данных электронных адресов госорганов

Положение о Единой базе данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий теряет силу, - Правительство.

На заседании Кабмина 7 декабря решено признать утратившим силу постановление Правительства от 5 января 2011 года №5 «Об утверждении Положения о Единой базе данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий».

Как отмечается, это сделано для обеспечения приведения нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Государственной судебной администрации Украины в сфере обеспечения ведения баз данных и электронных реестров, в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, что Положение определяло, что эта Единая база используется судами

в соответствии со статьей 38 Кодекса административного судопроизводства Украины для отправки субъекту властных полномочий текста повестки.

Держателем Единой базы данных является ГСА. Субъекты властных полномочий или определенные ими ответственные лица должны были заполнять на сайте ГСА формы, указывающие свои электронные адреса.

Вместе с тем с 18 октября 2023 года в Украине вступили в силу нормы Закона 3200-IX об обязательной регистрации электронных кабинетов в ЕСИТС для обмена процессуальными документами с судом. Речь идет об изменениях в ХПК, ГПК и КАСУ.

Соответственно, предусмотрена обязанность для субъектов властных полномочий регистрироваться в Электронном суде. Но только тех органов государственной власти и других государственных органов, зарегистрированных по законодательству Украины как юридические лица, а также их территориальных органов. Следовательно, те органы, которые не являются юрлицами, не должны регистрироваться.

Также во время заседания Правительство дополнило Верховным Судом перечень субъектов, которым можно вносить средства на специальный счет в случае применения залога в качестве меры пресечения.

Кабмин также одобрил законопроект о добропорядочном лоббировании, но общественные активисты не будут подпадать под определение лоббистов.

Автор: Наталья Мамченко

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