Кабмін скасував Положення про Єдину базу даних електронних адрес держорганів

Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) субʼєктів владних повноважень втрачає чинність, - Уряд.

На засіданні Кабміну 7 грудня вирішено визнати такою, що втратила чинність, постанову Уряду від 5 січня 2011 року №5 «Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) субʼєктів владних повноважень».

Як зазначається, це зроблено задля забезпечення приведення нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Державної судової адміністрації України у сфері забезпечення ведення баз даних та електронних реєстрів, у відповідність до чинного законодавства.

Нагадаємо, що Положення визначало, що ця Єдина база використовується судами

відповідно до статті 38 Кодексу адміністративного судочинства України для надсилання суб'єктові владних повноважень тексту повістки.

Держателем Єдиної бази даних є ДСА. Суб'єкти владних повноважень або визначені ними

відповідальні особи повинні були заповнювати на сайті ДСА форми, в яких вказувати свої електронні адреси.

Разом із тим, з 18 жовтня 2023 року в Україні набрали чинності норми Закону 3200-IX про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів у ЄСІТС для обміну процесуальними документами із судом. Йдеться про зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ.

Відповідно передбачено обов’язок для суб’єктів владних повноважень реєструватися в Електронному суді. Але лише тих органів державної влади та інших державних органів, які зареєстровані за законодавством України як юридичні особи, а також їх територіальних органів. Отже, ті органи, які не є юрособами, реєструватися не повинні.

Також під час засідання Уряд доповнив Верховним Судом перелік суб’єктів, яким можна вносити кошти на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу.

Кабмін також схвалив законопроект про доброчесне лобіювання, але громадські активісти не будуть підпадати під визначення лобістів.

Автор: Наталя Мамченко

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